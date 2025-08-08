menu hamburguer
Vitinho antecipa contratação pelo Corinthians nas redes e depois apaga postagem

Jogador assinou contrato válido até o fim de 2026

vitinho-marca-lindo-gol-de-falta-na-arabia-saudita-Futebol-Latino
imagem camera(Divulgação/Al-Ettifaq)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 08/08/2025
18:44
  • Matéria
  Mais Notícias

O atacante Vitinho se adiantou ao Corinthians e revelou por conta própria sua contratação. Em sua conta no Instagram, o jogador de 31 anos se identificou como atleta do Timão, mas cerca de uma hora depois apagou a menção.

Na manhã desta sexta-feira, o atacante esteve no CT Joaquim Grava, assinou contrato válido até o fim de 2026 e posou para fotos. Apesar disso, o anúncio oficial só será feito após a conclusão dos trâmites contratuais, que ainda não foram finalizados. Vitinho será o primeiro reforço do clube nesta janela de transferências, aberta no mês passado.

Livre no mercado desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, o atacante esteve na mira do Fluminense antes de acertar com o Corinthians. Sua contratação ganha peso diante da possibilidade de um transfer ban, já que o CAS (Corte Arbitral do Esporte) determinou que o Timão pague 6,1 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões) ao Santos Laguna, do México, até a próxima segunda-feira (11), pelo zagueiro Félix Torres, sob pena de impedimento para registrar novos jogadores.

Revelado pelo Botafogo, Vitinho tem passagens por CSKA (Rússia), Internacional e Flamengo — onde viveu o período mais longo da carreira. Pelo clube carioca, disputou 212 partidas, marcou 29 gols e deu 33 assistências. Apesar de oscilar em rendimento, foi peça importante no elenco multicampeão entre 2018 e 2022, com destaque para a temporada de 2019, quando participou das conquistas da Libertadores e do Brasileirão.

A diretoria corintiana vê a chegada de um atacante de lado como prioridade nesta janela. Antes de Vitinho, o clube manteve conversas com Biel, que fechou com o Atlético-MG, e com Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia.

Vitinho em ação pelo Al-Ettifaq (Divulgação/Al-Ettifaq)

