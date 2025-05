Susto? Rafael explica choque de cabeça em jogo do São Paulo

Rafael assustou no último jogo do São Paulo após cair de cabeça e parecendo desacordado no segundo tempo contra o Alianza Lima. Um dos destaques do elenco tricolor, em uma das defesas desta terça-feira (6), caiu desacordado após uma disputa de bola dentro da área.

Rafael recebeu atendimento e seguiu o jogo. Após a partida, explicou o lance e o que aconteceu. De acordo com o goleiro, não teria passado de um susto.

- Recebi o contato, fiquei desequilibrado e como a gente não quer soltar a bola, a gente fica sem apoio para amortecer a queda. Até estava conversando com o doutor, não sei se desmaiei ou não desmaiei, só sei que depois o nosso massagista estava perguntando onde é que eu estava, estava bem zonzo, mas depois fui recuperando e consegui terminar a partida. Foi um susto, mas estou bem - disse em entrevista pós-jogo à ESPN.

O goleiro também falou sobre o resultado. Com a vitória, o São Paulo chegou a dez pontos na tabela da competição. O time é líder do grupo D e pode se classificar ainda nesta rodada, se o Talleres vencer o Libertad.

- Eu acho que essa nossa campanha vem se construindo com muito trabalho, muita dedicação de todo grupo. Está todo mundo de parabéns, vejo toda a entrega do time para defender e atacar. Acho que estamos criando uma maturidade de jogo muito legal, de saber a hora de se defender, de atacar, controlar o jogo. Muito importante isso, ainda mais fora de casa. Continuar esse trabalho árduo que vem trazendo bons frutos para a gente - completou.

Rafael atingiu feito histórico no São Paulo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Rafael e Luciano atingem feitos históricos

O clube alcançou a maior série invicta de sua história na Libertadores: são 13 jogos sem perder. A última derrota aconteceu em 4 de abril de 2023, para o Talleres, por 2 a 1. Desde então, são oito vitórias e cinco empates.

Rafael e Luciano estiveram presentes em todos os jogos da série de invencibilidade tricolor. Com o feito, se isolam com a melhor marca da história do clube na Libertadores. Inclusive, chegam a passar atletas como Lugano e Cicinho.