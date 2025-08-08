Organizada do Corinthians reforça pedido por saída de Augusto Melo

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, convocou seus sócios que também são associados do clube a comparecer à Assembleia Geral deste sábado (9h às 17h, no Ginásio Wlamir Marques, Parque São Jorge) para votar no referendo que definirá o futuro de Augusto Melo. Na ocasião, os associados decidirão se ratificam ou não a decisão do Conselho Deliberativo, que aprovou o impeachment do presidente no dia 26 de maio.

— O Gaviões da Fiel reafirma: a permanência de Augusto Melo é insustentável. Os indícios que o tornaram réu no Ministério Público deixam claro que sua saída é essencial para que o Corinthians volte a ter rumo — disse a torcida, em nota.

Aliada de Melo nas eleições de 2023, a Gaviões rompeu com o dirigente em maio deste ano, alegando três razões principais: repetição de erros de gestões anteriores, alta rotatividade na diretoria e falta de transparência. Desde então, a organizada passou a defender a saída imediata do mandatário, afastado após ser indiciado por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no caso VaideBet. No último dia 22 de julho, ele se tornou réu após a juíza acatar a denúncia do Ministério Público.

Em protesto recente no Parque São Jorge, líderes da uniformizada pediram a renúncia de Melo antes da votação deste sábado e prometeram reagir de forma contundente caso ele retorne ao comando do clube. Em nota divulgada nesta semana, a Gaviões reafirmou sua posição a favor da destituição do presidente afastado, reforçando que considera insustentável sua permanência no cargo.

Confira a nota na íntegra

"CONVOCAÇÃO GERAL

Salve, família!

Neste sábado (9) das 9h às 17h, será realizada a Assembleia Geral que decidirá pela destituição ou permanência de Augusto Melo na presidência do Sport Club Corinthians Paulista. A votação ocorrerá no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge.

Convocamos todos os associados do Gaviões da Fiel Torcida que são sócios do clube a exercerem seu direito de voto. E conclamamos todos os corinthianos inconformados com a atual gestão a se reunirem em frente ao Parque São Jorge. Que seja uma manifestação pacífica, mas firme, demonstrando de forma inequívoca que não aceitaremos mais desmandos, ilegalidades e incompetência na administração do nosso clube.

REFORMA DO ESTATUTO JÁ!

Diretoria

Gaviões da Fiel Torcida".