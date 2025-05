Santos negocia com Palmeiras para mandar jogo do Brasileirão no Allianz

Santos e WTorre consultaram o Palmeiras sobre a possibilidade de alugar o Allianz Parque para a disputa do duelo contra o Ceará, na próxima segunda-feira (12), válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria alviverde não se opõe à ideia e deu sinal positivo para as partes. As negociações, no entanto, ainda não foram concluídas, e algumas pendências precisam ser resolvidas nos bastidores segundo apuração da reportagem.

A transferência da partida para o Allianz faz parte de um projeto liderado pela atual gestão de Marcelo Teixeira, que busca aproximar os torcedores da capital da equipe. Este, inclusive, seria o primeiro jogo do Peixe em São Paulo no ano.

Além da casa do Palmeiras, o Pacaembu também aparece como possibilidade para receber o confronto, apesar de o Allianz Parque liderar a corrida. A boa relação entre ambas as diretorias é fundamental para que as conversas evoluam.

Relação de proximidade entre diretorias de Santos e Palmeiras será fundamental para destravar aluguel do Allianz Parque para o duelo contra o Ceará (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Santos pode bater recorde de público no ano

No dia 5 de fevereiro, o Santos levou pouco mais de 15 mil torcedores para o duelo contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, válido pela fase de grupos do Paulistão. A partida, que terminou empatada em 1 a 1, marcou a reestreia de Neymar com a camisa do clube.

O atacante, no entanto, segue se recuperando de um incômodo muscular e será desfalque contra o Ceará. A tendência é que o camisa 10 permaneça em tratamento com o departamento médico do Santos e só retorne a campo no início de junho, semanas antes do fim de seu contrato.

Com apenas quatro pontos conquistados, o Peixe ocupa atualmente a penúltima colocação do Brasileirão e precisa de uma vitória por goleada, além de uma combinação de resultados, para deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada.