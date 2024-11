Palmeiras x Grêmio: IA aponta resultado do jogo no Brasileirão

No primeiro turno do Brasileirão de 2024, Grêmio e Palmeiras empataram em 2 a 2 (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (8), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), com transmissão do Premiere (pay-per-view) e do SporTV (TV fechada). Por isso, o Lance! perguntou para a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre quem deve sair como vencedor do jogo em Belo Horizonte. Confira:

➡️ Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

- Considerando o histórico dos confrontos entre os dois times, com o Palmeiras tendo uma leve vantagem, e suas atuais posições na tabela do Campeonato Brasileiro, é provável que o Palmeiras vença. Um placar possível poderia ser de 2 a 1 para o Palmeiras - disse o Meta AI, que complementou:

- O histórico entre Palmeiras e Grêmio apresenta os seguintes números: 154 jogos, com 63 vitórias do Palmeiras (41%), 43 vitórias do Grêmio (28%) e 48 empates (31%). No Campeonato Brasileiro, são 104 jogos, com 43 vitórias do Palmeiras (41%), 25 do Grêmio (24%) e 36 empates (35%). Nos últimos 10 confrontos, o Palmeiras venceu 5, o Grêmio, 2, e houve 3 empates.

O Alviverde ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, enquanto o Tricolor é o 11º colocado, com 39 pontos.

Prováveis escalações de Palmeiras x Grêmio

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Marcos Rocha, Vitor Reis (Murilo), Gustavo Gómez, Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu ou Mauricio), Estêvão, Flaco López.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Rodrygo Ely, Jemerson, Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê), Edenílson, Cristaldo (Monsalve ou Aravena), Soteldo; Braithwaite.

