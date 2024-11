Sete gols em três jogos. Esses são os números do setor defensivo do Palmeiras nas últimas rodadas do Brasileirão, algo incomum para o time que até o confronto passado era dono da melhor defesa do campeonato. Agora, diante do Grêmio na noite desta sexta-feira (8), no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira busa reajustar a suas peças em busca de resultados melhores.

A mudança principal fica por conta do provável retorno do zagueiro Murilo, que foi ausência nos últimos jogos do Verdão em razão de uma lesão no adutor da coxa direita. Agora, recuperado - ele já estava à disposição no Dérbi, mas ficou no banco de reservas - o beque deve retornar ao posto de titular ao lado de Gustavo Gómez.

Nos três jogos em que Murilo ficou fora de embate, justamente no período em que a zaga se mostrou mais vulnerável, Gustavo Gómez formou dupla com Vitor Reis. O jovem, por sinal, já havia ganhado oportunidades em outro momento e fez boas apresentações.

Até a 32ª rodada rodada do Brasileirão, o Palmeiras sofreu 27 gols, perdendo a posição de melhor defesa do campeonato para o líder Botafogo, que sofreu um tento a menos. O Verdão, que está seis pontos atrás do Glorioso, precisa diminuir a vantagem para seguir sonhando com o tricampeonato. Para isso, precisa vencer o Grêmio e torcer por um tropeço do time carioca contra o Cuiabá.

