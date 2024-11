Palmeiras e Grêmio se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 07:40 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (8), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), com transmissão do Premiere (pay-per-view) e do SporTV (TV fechada). O Alviverde ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, enquanto o Tricolor é o 11º colocado, com 39 pontos.

➡️Clique para assistir no Premiere

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Grêmio

33ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sexta-feira, 8 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV;

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Marcos Rocha, Vitor Reis (Murilo), Gustavo Gómez, Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu ou Mauricio), Estêvão, Flaco López.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Rodrygo Ely, Jemerson, Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê), Edenílson, Cristaldo (Monsalve ou Aravena), Soteldo; Braithwaite.