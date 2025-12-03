Ceará perde para o Flamengo e decide permanência em casa
Alvinegro foi superado pelos cariocas por 1 a 0
O Ceará perdeu para o Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (3), no Maracanã, valendo pela 37ª rodada do Brasileirão. Estacionada em 43 pontos, a equipe segue dependendo apenas de si para não ser rebaixada.
O Alvinegro entrou em campo sabendo que uma vitória garantiria a permanência na Primeira Divisão. No entanto, o time de Léo Condé pouco fez no campo ofensivo. O Flamengo, que buscava levantar a taça diante de sua torcida, abriu o placar no 1º tempo com Samuel Lino.
No 2º tempo, o Rubro-Negro continuou com a posse de bola. Os cearenses tentavam sair em contra-ataques, o que não apresentou eficácia. Condé realizou substituições e armou um esquema mais ofensivo, mas o clube não conseguiu balançar as redes. O Flamengo, por sua vez, conquistou o Brasileirão após o resultado positivo.
Assim, a equipe cearense decidirá seu futuro no Brasileirão contra o Palmeiras. Santos (44 pontos), Fortaleza (43 e saldo inferior), Vitória (42) e Internacional (41) continuam na briga contra o rebaixamento. Confira os jogos das equipes na última rodada:
- Santos x Cruzeiro
- Botafogo x Fortaleza
- Vitória x São Paulo
- Internacional x RB Bragantino
Próximo jogo do Ceará
O último jogo do Ceará em 2025 será contra o Palmeiras, no domingo (7), na Arena Castelão. A bola rola às 16h (de Brasília).
O Vovô possui 43 pontos na tabela do torneio. O Vitória, que abre o Z4, tem 42. Um triunfo simples diante do Alviverde garante a permanência do Ceará.
