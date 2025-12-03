Dorival Júnior explicou, após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Fortaleza, que a escalação utilizada no Castelão foi parte do planejamento para a semifinal da Copa do Brasil. Com desfalques importantes e a proximidade do duelo com o Cruzeiro, o técnico admitiu que estruturou a equipe pensando na decisão da próxima quarta-feira (10).

— O jogo de hoje já foi pensando no domingo e também na quarta-feira. É o que fizemos. Vamos entrar com outra equipe para o jogo seguinte, e entendo que estará finalizada a preparação para a partida da quarta-feira com o Cruzeiro, que será complicada, muito difícil. Espero que todos estejam em condições de fazer o melhor — disse Dorival Júnior em coletiva no Castelão.

O treinador escalou o Corinthians sem Memphis, Garro e Yuri Alberto, todos vetados pelo departamento médico. Parte do plano para a semifinal passa pela recuperação física desses jogadores, e Dorival não escondeu a expectativa de ter o elenco mais próximo do ideal na próxima semana.

- Com relação ao Memphis é isso mesmo, é reta final de recuperação, espero que não tenha uma nova lesão e que tudo corra bem, tivemos infelizmente esse problema com os dois atletas (Garro e Yuri Alberto), impossibilitados de viajarem, não tivemos como trazê-los de forma nenhuma, estavam sentindo, iniciamos o tratamento logo após a partida contra o Botafogo, e estamos no aguardo para saber a evolução que teve, principalmente nesses últimos dois dias - declarou o treinador.

Dorival Júnior falou sobre planejamento do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil (Foto: Edileudo Rodrigues/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Próximo jogo do Corinthians

O Timão volta a campo no próximo domingo (7), contra o Juventude, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o Corinthians se prepara para enfrentar o Cruzeiro, na quarta-feira (10), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.