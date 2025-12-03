Flamengo é enea: confira todos os campeões do Brasileirão
Rubro-Negro chega à nona conquista do principal campeonato nacional
O Flamengo se sagrou campeão brasileiro pela nona vez nesta quarta-feira (3) ao vencer o Ceará por 1 a 0 no Maracanã, em jogo válido pela 37ª rodada da edição de 2025. Com a conquista, o Rubro-Negro agora é de forma isolada o segundo na lista de maiores campeões do Brasileirão.
O Mais Querido está atrás apenas do Palmeiras, que levantou o troféu da principal competição nacional em 12 oportunidades. Considerando apenas os títulos desde 1971, quando o Campeonato Brasileiro ganhou este nome, o Flamengo seria o maior vencedor do torneio. Veja abaixo todos os campeões brasileiros.
Maiores campeões do Brasileirão
Palmeiras - 11 títulos
1960 (Taça Brasil), 1967 (duas vezes, na Taça Brasil e no Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1969 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1972 (Brasileirão), 1973 (Brasileirão), 1993 (Brasileirão), 1994 (Brasileirão), 2016 (Brasileirão), 2018 (Brasileirão), 2022 (Brasileirão) e 2023 (Brasileirão).
Flamengo - 9 títulos
1980 (Brasileirão), 1982 (Brasileirão), 1983 (Brasileirão), 1987 (Copa União), 1992 (Brasileirão), 2009 (Brasileirão), 2019 (Brasileirão) e 2020 (Brasileirão).
Santos - 8 títulos
1961 (Taça Brasil), 1962 (Taça Brasil), 1963 (Taça Brasil), 1964 (Taça Brasil), 1965 (Taça Brasil), 1968 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 2002 (Brasileirão) e 2004 (Brasileirão).
Corinthians - 7 títulos
1990 (Brasileirão), 1998 (Brasileirão), 1999 (Brasileirão), 2005 (Brasileirão), 2011 (Brasileirão), 2015 (Brasileirão) e 2017 (Brasileirão).
São Paulo - 6 títulos
1977 (Brasileirão), 1986 (Brasileirão), 1991 (Brasileirão), 2006 (Brasileirão), 2007 (Brasileirão) e 2008 (Brasileirão).
Cruzeiro - 4 títulos
1966 (Taça Brasil), 2003 (Brasileirão), 2013 (Brasileirão) e 2014 (Brasileirão).
Fluminense - 4 títulos
1970 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1984 (Brasileirão), 2010 (Brasileirão) e 2012 (Brasileirão).
Vasco - 4 títulos
1974 (Brasileirão), 1989 (Brasileirão), 1997 (Brasileirão) e 2000 (Brasileirão).
Botafogo - 3 títulos
1968 (Taça Brasil), 1995 (Brasileirão) e 2024 (Brasileirão).
Internacional - 3 títulos
1975 (Brasileirão), 1976 (Brasileirão) e 1979 (Brasileirão).
Atlético-MG - 3 títulos
1937 (Torneio dos Campeões), 1971 (Brasileirão) e 2021 (Brasileirão).
Bahia - 2 títulos
1959 (Taça Brasil) e 1988 (Brasileirão).
Grêmio - 2 títulos
1981 (Brasileirão) e 1996 (Brasileirão).
Athletico-PR - 1 título
2001 (Brasileirão).
Coritiba - 1 título
1985 (Brasileirão).
Guarani - 1 título
1978 (Brasileirão).
Sport - 1 título
1987 (Brasileirão).
