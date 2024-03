Botafogo vence o Sampaio Corrêa e coloca um pé na final da Taça Rio

Botafogo jogou com um time reserva (Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 18:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Rio, neste domingo (10). A partida aconteceu no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.

O Botafogo foi à campo com time reserva e muitos garotos da base. O gol da partida foi marcado pelo atacante Yarlen.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

As emoções da partida entre Botafogo e Sampaio Corrêa ficaram para o segundo tempo, já que a primeira etapa foi de dar sono. Yarlen, jovem de 18 anos da base alvinegra, abriu o placar, e Índio empatou em seguida.

Porém, no apagar das luzes, Sapata recolocou o Botafogo à frente no placar. Com isso, o Alvinegro leva a vantagem para o jogo da volta.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

O próximo jogo do Botafogo será contra o Bragantino, pela volta da fase preliminar da Libertadores, na quarta-feira (13). A equipe tem a vantagem, pois venceu a ida por 2 a 1. O próximo duelo do Alvinegro com o Sampaio Corrêa ocorre no domingo (17), às 18h30.