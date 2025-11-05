Decisão da arbitragem em Grêmio x Cruzeiro gera revolta: 'Lance claro'

O primeiro tempo do confronto entre Grêmio e Cruzeiro, desta quarta-feira (5), em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Brasileiro, foi marcado por polêmica de arbitragem. Na ocasião, jogadores, comissão técnica e torcedores do tricolor reclamaram de um posível pênalti não marcado pelo árbitro Lucas Paulo Torezin.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A polêmica aconteceu aos 12 minutos em uma bola levantada na área celeste. O zagueiro Villalba subiu para afastar, mas a bola bateu no braço de Lucas Silva, que saltava de braços abertos. Em campo, Lucas Paulo não marcou nenhuma irregularidade.

O VAR também não entrou na análise da jogada. A situação gerou revolta nos jogadores e a comissão técnico do Grêmio, que reclamaram acintosamente do lance. Além disso, nas redes sociais, torcedores do clube também se manifestaram. Veja a repercussão abaixo: