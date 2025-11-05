menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Decisão da arbitragem em Grêmio x Cruzeiro gera revolta: 'Lance claro'

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
21:05
Grêmio x Cruzeiro se enfrentam na Arena do Grêmio (Foto: Lucas Bubols / Cruzeiro)
imagem cameraGrêmio x Cruzeiro se enfrentam na Arena do Grêmio (Foto: Lucas Bubols / Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O primeiro tempo do confronto entre Grêmio e Cruzeiro, desta quarta-feira (5), em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Brasileiro, foi marcado por polêmica de arbitragem. Na ocasião, jogadores, comissão técnica e torcedores do tricolor reclamaram de um posível pênalti não marcado pelo árbitro Lucas Paulo Torezin.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A polêmica aconteceu aos 12 minutos em uma bola levantada na área celeste. O zagueiro Villalba subiu para afastar, mas a bola bateu no braço de Lucas Silva, que saltava de braços abertos. Em campo, Lucas Paulo não marcou nenhuma irregularidade.

O VAR também não entrou na análise da jogada. A situação gerou revolta nos jogadores e a comissão técnico do Grêmio, que reclamaram acintosamente do lance. Além disso, nas redes sociais, torcedores do clube também se manifestaram. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias