Weverton, do Palmeiras, é indicado para o prêmio Fifa The Best 2025
Goleiro do Verdão foi um dos 22 nomes selecionados; outros três brasileiros aparecem na lista
Atleta do Palmeiras, Weverton foi um dos indicados ao prêmio The Best da Fifa de melhor goleiro. O período de votação contempla o intervalo de 11 de agosto de 2024 até 2 de agosto de 2025.
A votação do prêmio The Best está aberta no site oficial da Fifa. Além do público geral, jornalistas, capitães e treinadores também participam da escolha dos vencedores, com peso igual na decisão final.
Weverton, no entanto, não é o único brasileiro entre os 22 indicados pela Fifa. Também aparecem na lista Alisson, do Liverpool, John, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, e Fábio, do Fluminense. Com exceção do jogador dos Reds, os outros três defenderam clubes brasileiros na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos.
Com uma lesão na mão, o camisa 21 do Palmeiras segue em tratamento com o departamento médico do clube para ficar à disposição da comissão técnica na final da Copa Libertadores, no dia 29 de novembro, contra o Flamengo.
Sem Weverton, Abel Ferreira promoveu Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, ao time titular.
Goleiro indicados ao prêmio The Best Fifa 2025
- Alisson Becker (Liverpool)
- Bouno (Al-Hilal)
- Diogo Costa (Porto)
- Courtois (Real Madrid)
- Di Gregório (Juventus)
- Donarumma (PSG/Manchester City)
- Fábio (Fluminense)
- Jhon (Botafogo e Nottingham Forest)
- Emi Martínez (Aston Villa)
- Mendy (Al-Ahli)
- Meret (Napoli)
- Mier (Cruz Azul)
- Neuer (Bayern de Munique)
- Oblak (Atlético de Madrid)
- Raya (Arsenal)
- Sánchez (Chelsea)
- Simón (Atletic Club)
- Sommer (Inter de Milão)
- Svilar (Roma)
- Szczesny (Barcelona)
- Weverton (Palmeiras)
- Williiams (Mamelodi Sundowns)
