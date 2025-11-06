menu hamburguer
Weverton, do Palmeiras, é indicado para o prêmio Fifa The Best 2025

Goleiro do Verdão foi um dos 22 nomes selecionados; outros três brasileiros aparecem na lista

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 06/11/2025
14:51
Atualizado há 1 minutos
Estêvão e Weverton em treina na Academia de Futebol
imagem cameraWeverton, goleiro do Palmeiras, ao lado de Estêvão, hoje no Chelsea (Foto Cesar Greco/Palmeiras)
Atleta do Palmeiras, Weverton foi um dos indicados ao prêmio The Best da Fifa de melhor goleiro. O período de votação contempla o intervalo de 11 de agosto de 2024 até 2 de agosto de 2025.

A votação do prêmio The Best está aberta no site oficial da Fifa. Além do público geral, jornalistas, capitães e treinadores também participam da escolha dos vencedores, com peso igual na decisão final.

Weverton, no entanto, não é o único brasileiro entre os 22 indicados pela Fifa. Também aparecem na lista Alisson, do Liverpool, John, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, e Fábio, do Fluminense. Com exceção do jogador dos Reds, os outros três defenderam clubes brasileiros na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos.

Com uma lesão na mão, o camisa 21 do Palmeiras segue em tratamento com o departamento médico do clube para ficar à disposição da comissão técnica na final da Copa Libertadores, no dia 29 de novembro, contra o Flamengo.

Sem Weverton, Abel Ferreira promoveu Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, ao time titular.

Goleiro indicados ao prêmio The Best Fifa 2025

  1. Alisson Becker (Liverpool)
  2. Bouno (Al-Hilal)
  3. Diogo Costa (Porto)
  4. Courtois (Real Madrid)
  5. Di Gregório (Juventus)
  6. Donarumma (PSG/Manchester City)
  7. Fábio (Fluminense)
  8. Jhon (Botafogo e Nottingham Forest)
  9. Emi Martínez (Aston Villa)
  10. Mendy (Al-Ahli)
  11. Meret (Napoli)
  12. Mier (Cruz Azul)
  13. Neuer (Bayern de Munique)
  14. Oblak (Atlético de Madrid)
  15. Raya (Arsenal)
  16. Sánchez (Chelsea)
  17. Simón (Atletic Club)
  18. Sommer (Inter de Milão)
  19. Svilar (Roma)
  20. Szczesny (Barcelona)
  21. Weverton (Palmeiras)
  22. Williiams (Mamelodi Sundowns)
