Palmeiras empata com o Vitória e se complica na luta pelo título do Brasileirão
Verdão tropeça pela terceira partida seguida e desperdiça a chance de igualar a pontuação do Flamengo a quatro rodadas do fim da competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras empatou sem gols com o Vitória na noite desta quinta-feira (19), diante de mais de 39 mil torcedores no Allianz Parque, e se complicou na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira perdeu a chance de igualar a pontuação do líder Flamengo.
Relacionadas
+ Bahia vence concorrência de Flamengo e Palmeiras e contrata joia do Resende
O Vitória chegou aos 36 pontos com o empate fora de casa, mas o resultado não basta para tirar o time da zona de rebaixamento. Ambas as equipes ainda têm quatro partidas restantes na competição, e o Palmeiras encerrará sua participação com três compromissos consecutivos longe de seu estádio.
Como foi o jogo entre Palmeiras e Vitória?
Um primeiro tempo de poucas oportunidades e muitos erros no Allianz Parque. Com a missão de encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas, o Palmeiras foi a campo com três zagueiros e os retornos de Allan e Andreas Pereira.
O trio deu solidez defensiva a um time pouco atacado, mas não contribuiu no processo de criação de jogadas, principal dificuldade alviverde nos 45 minutos iniciais. Fuchs ainda tentou encontrar passes entre linhas, mas sem sucesso.
Recuado, o Vitória cedeu raras posses de bola ao rival dentro de sua área. No ataque, viu sua dupla de atacantes ficar distante da linha de meio-campo e teve poucas posses longas, o que resultou em apenas 34% de posse de bola.
Entre disputas no meio de campo e alguns chutões, Allan foi o maior destaque e levou perigo pela direita em jogadas individuais. Em uma delas, driblou três defensores do Vitória, entrou na área com a bola dominada e finalizou rente à trave defendida por Thiago Couto.
Nos minutos finais, a torcida chegou a pedir pênalti após um cruzamento à meia altura. O lance foi revisado pelo VAR, e Lucas Torezin mandou o jogo seguir.
Com a necessidade de marcar gols, Abel Ferreira promoveu as entradas de Vitor Roque e Felipe Anderson ainda no intervalo e desfez a linha de três zagueiros. Aos poucos, o time passou a ocupar o campo de ataque e viu Allan, primeiro, e Veiga, no rebote, criarem as primeiras chances claras do jogo.
A comissão técnica seguiu mudando a formação da equipe e chegou a colocar Gustavo Gómez como atacante, iniciativa que não trouxe o efeito esperado: gols. Impaciente, o time abusou dos cruzamentos, e a defesa do Vitória levou a melhor na maioria das disputas.
Assim como no fim do primeiro tempo, a torcida no Allianz voltou a pedir pênalti nos acréscimos. Torezin, porém, mandou o jogo seguir. Os minutos finais tiveram amplo domínio da posse de bola pelo Verdão, muitas bolas na área e poucas chances claras. A principal delas saiu dos pés de Felipe Anderson, que finalizou forte de fora da área para boa defesa do goleiro adversário.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
O que vem por aí?
O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (22), quando recebe o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), em seu último compromisso no Allianz Parque pelo Brasileirão. No dia seguinte, o Vitória visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 0 X 0 VITÓRIA
BRASILEIRÃO - 37ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 19 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Aníbal Moreno e Andreas Pereira (2) (PAL); Erick e Lucas Halter (VIT)
🔴 Cartão vermelho: Andreas Pereira (PAL)
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Júnior (PR)
🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Bruno Fuch, Murilo e Micael (Felipe Anderson); Allan, Andreas Pereira, Mauricio (Facundo Torres), Raphael Veiga (Aníbal Moreno) e Jefté (Gustavo Gómez); Bruno Rodrigues (Vitor Roque) e Flaco López.
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Thiago Couto; Edu, Camutunga e Lucas Halter; Raúl Cáceres, Baralhas (Ricardo), Willian Oliveira (Dudu) e Ramon; Renzo López (Renato Kayzer), Cantalapiedra (Matheuzinho) e Erick (Lucas Braga).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias