Gol perdido por jogador do Palmeiras enlouquece torcedores: 'Inacreditável'

Os torcedores do Palmeiras ficaram revoltados com o atacante Bruno Rodrigues após perder um gol na partida contra o Vitória, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance aconteceu na reta final da primeira etapa e repercutiu entre os torcedores nas redes sociais.

Com poucas oportunidades na primeira etapa, o Palmeiras aproveitou o talento individual do jovem Allan e por muito pouco não abriu o placar contra o Vitória nos primeiros 45 minutos. Quando o cronômetro marcava 34 minutos, a promessa alviverde recebeu pela direita, encarou a marcação e cruzou com perigo para Bruno Rodrigues, que não conseguiu completar para o gol.

Após o lance, os torcedores do Palmeiras ficaram revoltados com o atacante. Segundo um dos internautas, Bruno Rodrigues não poderia perder o gol, após toda a jogada de Allan. Confira abaixo.

Bruno Rodrigues disputa a bola com o adversário em Palmeiras x Vitória (Foto: JHONY INACIO/AGENCIA ENQUADRAR)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Vitória?

Um primeiro tempo de poucas oportunidades e muitos erros no Allianz Parque. Com a missão de encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas, o Palmeiras foi a campo com três zagueiros e os retornos de Allan e Andreas Pereira.

O trio deu solidez defensiva a um time pouco atacado, mas não contribuiu no processo de criação de jogadas, principal dificuldade alviverde nos 45 minutos iniciais. Fuchs ainda tentou encontrar passes entre linhas, mas sem sucesso.

Recuado, o Vitória cedeu raras posses de bola ao rival dentro de sua área. No ataque, viu sua dupla de atacantes ficar distante da linha de meio-campo e teve poucas posses longas, o que resultou em apenas 34% de posse de bola.

Entre disputas no meio de campo e alguns chutões, Allan foi o maior destaque e levou perigo pela direita em jogadas individuais. Em uma delas, driblou três defensores do Vitória, entrou na área com a bola dominada e finalizou rente à trave defendida por Thiago Couto.

Nos minutos finais, a torcida chegou a pedir pênalti após um cruzamento à meia altura. O lance foi revisado pelo VAR, e Lucas Torezin mandou o jogo seguir.

Com a necessidade de marcar gols, Abel Ferreira promoveu as entradas de Vitor Roque e Felipe Anderson ainda no intervalo e desfez a linha de três zagueiros. Aos poucos, o time passou a ocupar o campo de ataque e viu Allan, primeiro, e Veiga, no rebote, criarem as primeiras chances claras do jogo.

A comissão técnica seguiu mudando a formação da equipe e chegou a colocar Gustavo Gómez como atacante, iniciativa que não trouxe o efeito esperado: gols. Impaciente, o time abusou dos cruzamentos, e a defesa do Vitória levou a melhor na maioria das disputas.

Assim como no fim do primeiro tempo, a torcida no Allianz voltou a pedir pênalti nos acréscimos. Torezin, porém, mandou o jogo seguir. Os minutos finais tiveram amplo domínio da posse de bola pelo Verdão, muitas bolas na área e poucas chances claras. A principal delas saiu dos pés de Felipe Anderson, que finalizou forte de fora da área para boa defesa do goleiro adversário.