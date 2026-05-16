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Palmeiras perde novo titular após lesão de Felipe Anderson contra o Cruzeiro

Meia-atacante deixou o gramado da Arena Barueri com incômodo na posterior da coxa

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Vitor Palhares
Barueri (SP)
Dia 16/05/2026
22:01
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Felipe Anderson foi o destaque de Jacuipense x Palmeiras na Copa do Brasil(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)
imagem cameraFelipe Anderson, meia do Palmeiras (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)
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Felipe Anderson precisou ser substituído nos minutos finais da primeira etapa do duelo entre Palmeiras e Cruzeiro, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. O meia-atacante se junta ao paraguaio Ramón Sosa, que também deixou o gramado com problemas físicos.

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Assim como o companheiro de equipe, Felipe Anderson será submetido a exames nas próximas horas para avaliar a gravidade da lesão na posterior da coxa. O atleta, inclusive, tentou chegar andando ao banco de reservas, mas precisou do auxílio da maca para se locomover até a área técnica palestrina.

Autor do gol de empate do Palmeiras aos 19 minutos do primeiro tempo, Felipe Anderson deixou o gramado para a entrada do volante Lucas Evangelista. Foi a segunda substituição de Abel Ferreira na partida. Antes, o treinador já havia promovido a entrada de Mauricio no lugar de Sosa, que também saiu lesionado.

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Além da perda de Felipe Anderson e Ramón Sosa, a comissão de Abel Ferreira tem os seguintes desfalques: Joaquín Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Allan (suspenso), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita) e Benedetti (entorse no tornozelo direito). Todos são desfalques nesta noite, em Barueri.

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Felipe Anderson durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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