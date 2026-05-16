Canobbio destaca interesse do River, mas avisa: '100% Fluminense'

O atacante Agustín Canobbio comentou o interesse do River Plate em sua contratação neste sábado (16). Após a vitória do Fluminense sobre o São Paulo por 2 a 1, no Maracanã, na qual fez a jogada de um gol e anotou o outro, o uruguaio disse que é um sinal positivo ser desejado por outros clubes, mas avisou que está focado em continuar defendendo o Tricolor das Laranjeiras.

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— Chegou (informação do interesse do River), mas por tudo que sai na internet. Não sou um cara que está sempre na internet. Mas sim, chegou. Na Argentina comentaram muito. Sou um cara muito profissional. Se não chegar ao meu empresário, eu não ligo. Estou aqui no Fluminense, me dedico 100%, adoro estar aqui. Sinto-me muito representado aqui no Fluminense. Trabalho para melhorar no dia a dia. Para mim e qualquer jogador, é bom que estejam olhando o seu trabalho — disse.

Canobbio comemora gol em Fluminense x São Paulo no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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O jogador de 27 anos ainda ressaltou a gratidão ao Fluminense por ter apostado em sua contratação. No início do ano passado, o Tricolor pagou 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na época) ao Athletico-PR para acertar a chegada do uruguaio.

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— Estar no Fluminense é o máximo. Vou defender o Fluminense 100% a cada minuto. Sou jogador do Fluminense 24 horas por dia, 31 dias do mês e 365 dias do ano. Não vou desviar o foco. Lógico que, se é verdade, é bom para o jogador de futebol que estejam olhando o seu trabalho, seja o River ou qualquer um. Mas me sinto mais feliz por estar no Fluminense, que foi o primeiro que confiou essa responsabilidade — concluiu Canobbio.

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Fluminense de Canobbio tem jogo decisivo

Em sequência de jogos importantes, o Fluminense tem decisão na terça-feira (19), quando recebe o Bolívar pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor precisa de vitória, preferencialmente por mais de dois gols de diferença, para manter as chances de classificação ao mata-mata.

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— Estamos bem, muito motivados. Hoje foi uma amostra do que vai acontecer na terça, o apoio caloroso da torcida foi muito claro e chamou a nossa responsabilidade. Vai ser um jogo especial para a gente, temos jogadores qualificados e precisamos acreditar. Precisamos de mais ritmo e capacidade para finalizar, mas temos jogadores muito qualificados — projetou Canobbio.