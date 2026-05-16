Assista na íntegra à coletiva de Milton Cruz, auxiliar do São Paulo, após derrota

Milton Cruz, auxiliar técnico do São Paulo, esteve no comando do time neste sábado (16), na derrota contra o Fluminense, e concedeu entrevista coletiva no Maracanã. O canal do Lance! no Youtube transmitiu na íntegra.

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Dorival Júnior será o novo técnico do São Paulo, em sua terceira passagem. Desde a demissão de Roger Machado e as conversas com Dorival, Milton quem comandou os últimos dois treinos e tomou as decisões no jogo de hoje.

Como foi a derrota do São Paulo?

Motivado pela apresentação de Hulk, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1 no Maracanã, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão. John Kennedy e Canobbio marcaram para os donos da casa no primeiro tempo. Ainda sob comando de Milton Cruz e não do contratado Dorival Júnior, que deve estrear na próxima partida, o time visitante descontou com Dória na segunda etapa.

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Agora, os dois tricolores se voltam para compromissos continentais na terça-feira (19). O Carioca permanece no Rio de Janeiro para receber o Bolívar pela Libertadores. O Paulista, por sua vez, retorna a São Paulo para encarar o Millonarios em duelo da Sul-Americana.