Ramón Sosa, atacante do Palmeiras, sai lesionado e vira preocupação às vésperas da Copa
Paraguaio deixou o gramado nos minutos iniciais do duelo contra o Cruzeiro, em Barueri, pelo Brasileirão
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Ramón Sosa deixou o gramado da Arena Barueri com uma lesão no tornozelo ainda no início da primeira etapa do duelo entre Palmeiras e Cruzeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado.
Para o lugar do atacante paraguaio, Abel Ferreira promoveu a entrada de Maurício. Sosa será submetido a exames nas próximas horas para avaliar o grau da lesão e entender se estará à disposição da comissão técnica para os compromissos finais antes da pausa para a Copa do Mundo.
Um possível problema físico a longo prazo preocupa a comissão técnica da Seleção do Paraguai às vésperas da Copa do Mundo. Ramón Sosa é peça constante nas convocações recentes e, ao lado de Gustavo Gómez e Maurício, é um dos nomes cotados do Alviverde para disputar o Mundial a partir do início de junho.
Vale lembrar que o técnico Abel Ferreira tem cinco desfalques nesta noite: Joaquín Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Allan (suspenso), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita) e Benedetti (entorse no tornozelo direito).
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Calendário do Palmeiras até a pausa para a Copa do Mundo
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