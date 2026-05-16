Natanael destaca desempenho do Atlético e fala sobre atuar em nova posição: 'Estou pronto'
Lateral de origem, o jogador vem atuando como zagueiro nos últimos jogos do Galo
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O Atlético venceu o Mirassol por 3 a 1 neste sábado (16), na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Natanael analisou a vitória segura do Galo e também comentou sobre a nova função que vem exercendo nas últimas partidas.
O lateral-direito destacou o bom desempenho da equipe, que mostrou consistência ao longo da partida e cedeu poucas oportunidades ao adversário:
— A gente fez um jogo muito bom desde o primeiro minuto, um jogo muito consistente. Praticamente não cedemos nenhuma chance ao adversário, na primeira que tiveram infelizmente acabamos tomando o gol. Tivemos equilíbrio e mantemos o mental firme e forte para voltar para o segundo tempo e sair com a vitória que é o mais importante — analisou o lateral.
Nova posição no Atlético
Natanael também foi direto ao comentar sobre a nova função que vem desempenhando no Atlético. Lateral de origem, o jogador tem atuado como zagueiro na linha de três defensores utilizada pela equipe:
— Jogador quer sempre jogar, independente da posição. Fico feliz com com a confiança do professor Eduardo, onde ele achar que eu posso ajudar da melhor maneira eu estou pronto. Estou trabalhando no dia a dia e mostrando que posso ajudar a equipe ali. Fico feliz com a confiança e espero continuar recebendo oportunidades — disse Natanael após Atlético x Mirassol
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