Natanael destaca desempenho do Atlético e fala sobre atuar em nova posição: 'Estou pronto'

O Atlético venceu o Mirassol por 3 a 1 neste sábado (16), na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Natanael analisou a vitória segura do Galo e também comentou sobre a nova função que vem exercendo nas últimas partidas.

O Atlético venceu o Mirassol por 3 a 1 neste sábado (16), na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Natanael analisou a vitória segura do Galo e também comentou sobre a nova função que vem exercendo nas últimas partidas.

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O lateral-direito destacou o bom desempenho da equipe, que mostrou consistência ao longo da partida e cedeu poucas oportunidades ao adversário:

— A gente fez um jogo muito bom desde o primeiro minuto, um jogo muito consistente. Praticamente não cedemos nenhuma chance ao adversário, na primeira que tiveram infelizmente acabamos tomando o gol. Tivemos equilíbrio e mantemos o mental firme e forte para voltar para o segundo tempo e sair com a vitória que é o mais importante — analisou o lateral.

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Nova posição no Atlético

Natanael também foi direto ao comentar sobre a nova função que vem desempenhando no Atlético. Lateral de origem, o jogador tem atuado como zagueiro na linha de três defensores utilizada pela equipe:

— Jogador quer sempre jogar, independente da posição. Fico feliz com com a confiança do professor Eduardo, onde ele achar que eu posso ajudar da melhor maneira eu estou pronto. Estou trabalhando no dia a dia e mostrando que posso ajudar a equipe ali. Fico feliz com a confiança e espero continuar recebendo oportunidades — disse Natanael após Atlético x Mirassol

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Natanael em Atlético x Mirassol Foto: Pedro Souza / Atlético)

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