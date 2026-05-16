Domínguez rasga elogios a titular do Atlético: 'Dá inteligência a equipe'

O Atlético venceu o Mirassol por 3 a 1 neste sábado (16), na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Eduardo Domínguez foi enfático ao comentar sobre Bernard e fez elogios ao camisa 11 do Galo.

O Atlético venceu o Mirassol por 3 a 1 neste sábado (16), na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Eduardo Domínguez foi enfático ao comentar sobre Bernard e fez elogios ao camisa 11 do Galo.

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O treinador destacou o crescimento coletivo da equipe e afirmou que, com o time evoluindo, as individualidades também acabam sendo valorizadas e potencializadas:

— A evolução do time faz crescer as individualidades. Quando uma individualidade, como a de Bernard, trabalha para o time, em algum momento termina florescendo e começando a ter o rendimento que acreditamos que nos pode dar. E pode seguir crescendo, melhorando. Fico feliz (pela forma como) está jogando, é um jogador muito comprometido, um jogador que saiu daqui, foi campeão, voltou para dar o melhor de si — analisou o treinador do Atlético

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Domínguez também destacou que Bernard já não é o mesmo jogador de quando tinha 20 anos, especialmente em relação às características físicas e de jogo que apresentava naquela fase da carreira. O treinador ressaltou a importância de ter paciência com o atleta e valorizou sua entrega. Ainda assim, voltou a elogiar o desempenho do atacante, reforçando sua relevância para a equipe:

— Muitas vezes, não há paciência porque estamos esperando o Bernard de 20 anos, mas já tem 33. Hoje, está dando inteligência ao time, dando uma colaboração defensiva imensa, e todo o seu aporte ofensivo. Hoje ele é 'refletido' porque o time ganhou e jogou bem, mostrou solidez, apesar de sofrer um gol. Houve outra partida em que, para mim, jogou melhor, mas como o time não ganhava, não ia ser refletido e não falamos disso — elogiou o treinador

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Bernard em Atlético x Mirassol Foto: Pedro Souza / Atlético)

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