Otávio avalia empate do Cruzeiro com o Palmeiras e projeta decisão na Libertadores

O Cruzeiro conseguiu somar um ponto neste sábado (16) ao empatar em 1 a 1 com o Palmeiras na Arena Barueri. Após a partida, o goleiro Otávio ressaltou a importância do resultado e também projetou o duelo contra o Boca Juniors, pela Libertadores.

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– Um ponto muito importante. O Palmeiras é líder do campeonato. Esse ponto é importante para nossa sequência, subir cada vez mais na tabela – disse Otávio em entrevista ao Sportv.

O goleiro celeste ainda projetou o duelo decisivo pela Libertadores, na terça-feira. A equipe joga contra o Boca Juniors, fora de casa, pela penúltima rodada da fase de grupos.

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– Sobre a sequência, temos mais um grande jogo para fazer na terça-feira. Temos que aproveitar o tempo para recuperar, descansar e preparar de novo. Precisamos da vitória mais uma vez – disse.

Palmeiras e Cruzeiro, na Arena Barueri (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

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Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Anderson e Arroyo marcaram os gols da partida ainda na primeira etapa.

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Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira chegou aos 35 pontos, cinco à frente do Flamengo, que ainda enfrenta o Athletico Paranaense na rodada e tem dois jogos a menos em relação aos paulistas. O Cruzeiro, por sua vez, soma 20 pontos e ocupa a 12ª colocação.

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