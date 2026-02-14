Conteúdo Especial

Vitor Reis precisou de apenas 22 jogos como profissional pelo Palmeiras para atrair o interesse de gigantes europeus. O Manchester City, comandado por Pep Guardiola, venceu a disputa e desembolsou 37 milhões de euros fixos, valor recorde para a contratação de um zagueiro oriundo do futebol brasileiro.

Internamente, Vitor Reis já dava sinais de que transformaria as conquistas na base em bom rendimento no profissional. Foram títulos em todas as categorias inferiores, além de capitanear a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17.

No período de transição, que durou pouco menos de um ano, alternou entre o sub-20 e o profissional, participou de treinamentos com Estêvão e Endrick e contou com o auxílio de Abel Ferreira e sua comissão para se firmar na equipe principal.

- Na base do Palmeiras e na Seleção, eu tive uma carreira muito sólida, fui capitão em algumas oportunidades. Na transição para o profissional, quando eu ainda estava na base, tinha dias em que já treinava com eles, já os conhecia. É um grupo acolhedor, nunca me senti mal ali dentro. Isso facilitou muito para mim e para os outros garotos que sobem, tanto pelo Abel quanto pelos jogadores - iniciou, em entrevista ao Lance!.

- Eu tive jogos que vão ficar marcados na minha cabeça, como contra o Corinthians, no Allianz, e contra o Flamengo também. Tive boas atuações, mas creio que ali parece que foi rápido, mas eu fiquei quase um ano treinando. Às vezes jogava na base. Então, creio que é preciso treinar e trabalhar todo dia para, quando a oportunidade aparecer, você estar pronto.

- É uma pressão muito grande jogar em um clube daquele tamanho. Mas eu creio que você tem que estar preparado, não tem outro caminho, tem que trabalhar, saber da pressão que você carrega, mas fazer o seu trabalho, mostrar o seu futebol - completou.

Ainda em suas primeiras temporadas no futebol europeu, Vitor Reis planeja seguir carreira no Manchester City, mas mantém o carinho pelo Palmeiras, seu clube formador, ao qual dá prioridade em um eventual retorno ao Brasil.

Vitor Reis, formado nas categorias de base do Palmeiras, em partida do Manchester City (Foto: David Ramos/Getty Images via AFP)<br>

- Sim. O Palmeiras foi minha casa por muito tempo, tenho um carinho enorme pelo Palmeiras e, se um dia eu voltar para o Brasil, será a minha primeira escolha, mas na carreira do jogador a gente não pode ter certeza - detalhou.

Em três anos como atleta profissional, Vitor Reis teve a oportunidade de trabalhar com Abel Ferreira e Pep Guardiola. Ao mesmo tempo em que afirmou se tratar de dois profissionais com métodos distintos, o zagueiro vê semelhanças na paixão que ambos nutrem pelo futebol.

- Diferença sempre tem, né, mas cada pessoa é cada uma. Mas eu creio que são pessoas que são apaixonadas pelo futebol, vivem muito o dia a dia, todos os três com quem eu trabalhei. O Abel eu tenho um carinho muito grande, porque é um cara com quem aprendi muito no tempo que passei no Palmeiras, um cara muito humano. Diferença sempre tem, mas de pensar assim eu não vou saber dizer. São treinadores espetaculares - apontou.

Vitor Reis está atualmente emprestado ao Girona, clube espanhol que pertence ao grupo City. A tendência é que o zagueiro retorne à Inglaterra ao término da temporada europeia, embora as partes envolvidas ainda não tenham chegado a uma decisão definitiva.

