O atacante Pablo, de 32 anos, foi anunciado pelo Sport, na noite desta terça-feira, nas redes sociais do clube pernambucano. O jogador, que foi revelado pelo Athletico-PR e passou por São Paulo, assina contrato até o fim de 2026. Ele vai vestir a camisa número 92 do Leão pernambucano.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da bola: as contratações mais badaladas da janela de transferências

Semana de Pablo no Recife

Pablo chegou ao Recife na semana passada, quando iniciou sua preparação no clube, passando por exames médicos e treinamentos físicos. Sua última partida pelo Furacão foi contra o Atlético-MG, no dia 8 de dezembro, pela última rodada da Série A. O atleta retorna ao futebol brasileiro após experiências internacionais, incluindo passagens pelo Real Madrid Castilla e Cerezo Osaka, além de seus períodos no Athletico e São Paulo.

Ao longo de sua carreira, Pablo conquistou títulos importantes, como a Copa Sul-Americana de 2018 pelo Athletico-PR, sendo o artilheiro do torneio com cinco gols, e o Campeonato Paulista de 2021 pelo São Paulo. No Athletico, ele se destacou como o nono jogador que mais atuou pelo clube, com 321 jogos e 72 gols, além de vencer o Campeonato Paranaense em 2016, 2023 e 2024.

continua após a publicidade

No Sport, Pablo enfrentará uma forte concorrência pela vaga no ataque, competindo com o português Gonçalo Paciência e Gustavo Coutinho. Zé Roberto, outro possível concorrente, está atualmente lesionado.

Além de Pablo, o Sport anunciou a contratação de outros jogadores para a temporada, incluindo o zagueiro Antônio Carlos, os laterais-direitos Diogo Hereda e Matheus Alexandre, os meias Hyoran e Rodrigo Atencio, e os atacantes Gonçalo Paciência e Gustavo Maia.

continua após a publicidade