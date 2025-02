A janela de transferências de inverno terminou na segunda-feira (3) em quatro grandes ligas nacionais na Europa: Inglaterra, Espanha, Alemanha e França. Nesta terça-feira (4), o mercado fechará na Itália, Holanda e Portugal. O Lance! listou as contratações mais interessantes da janela de transferências de início de ano. Os valores nesta matéria consideraram dados do "Transfermarkt", site especializado em valores de mercado.

Santiago Giménez: Feyenoord (HOL) ➡️ Milan (ITA)

O Milan anunciou o atacante Santiago Giménez, que estava no Feyernoord, na segunda-feira (3). O mexicano de 23 anos chega ao clube italiano por 32 milhões de euros (cerca de R$ 194 milhões), com vínculo até 30 de junho de 2029.

Na Champions League 2024/25, os dois clubes vão se encontrar na fase de playoffs. Giménez, por sua vez, reencontrará o Feyenoord com apenas uma semana no elenco do Milan.

Carlos Alcaraz: Flamengo (BRA) ➡️ Everton (ING)

O Flamengo informou o empréstimo do meia Carlos Alcaraz a um time da Premier League no dia 31 de janeiro. Por meio de nota, o clube anunciou a ida do argentino ao Everton, da Inglaterra.

O acordo tem cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes. Alcaraz chegou ao Flamengo em agosto de 2024, mas não se firmou na equipe, encerrando a temporada com dois gols e duas assistências em 18 jogos.

Vitor Reis: Palmeiras (BRA) ➡️ Manchester City (ING)

O Manchester City oficializou no dia 21 de janeiro a contratação de Vitor Reis, ex-zagueiro do Palmeiras. Cria da Academia, o jogador assinou contrato com a equipe dirigida por Pep Guardiola até 2029.

Negociado por 37 milhões de euros (aproximadamente R$ 230 milhões) fixos com o clube inglês, Vitor Reis superou Lucas Beraldo, ex-São Paulo, vendido por 20 milhões de euros, e tornou-se o defensor mais caro do futebol brasileiro.

Luiz Henrique: Botafogo (BRA) ➡️ Zenit (RUS)

Luiz Henrique, ídolo do Botafogo, chega ao Zenit por cerca de 35 milhões de euros (cerca de R$ 218 milhões) com mais 5 milhões de euros por metas, enquanto Artur e Wendel chegam ao Glorioso.

Em negociação, foi acordado que o Botafogo ainda vai manter 20% dos direitos econômicos do atacante, o que pode gerar mais retorno econômico em caso de uma futura venda.

Omar Marmoush: Eintracht Frankfurt (ALE) ➡️ Manchester City (ING)

No dia 23 de janeiro, o Manchester City anunciou a contratação de Omar Marmoush, atacante egípcio de 25 anos que atuava pelo Eintracht Frankfurt, terceiro colocado na Bundesliga. O acordo pelo atleta gira em torno de 70 milhões de euros (cerca de R$ 432 milhões), e o vínculo será até junho de 2029.

Marmoush vive grande fase desde a temporada passada, quando somou 17 gols e seis assistências em 41 jogos disputados. Em 2024-25, os números são ainda mais expressivos: 20 gols e 13 passes em apenas 26 partidas. Antes de se transferir para o Manchester City, o atacante era o segundo colocado na artilharia da Bundesliga (15), atrás apenas de Harry Kane (16), do Bayern de Munique.

Marcus Rashford: Manchester United (ING)➡️ Aston Villa (ING)

O Aston Villa anunciou no domingo (1) a contratação, por empréstimo, do atacante inglês Marcus Rashford. O jogador de 27 anos, que até hoje só defendeu o Manchester United como profissional, não estava nos planos do técnico Ruben Amorim e deixa o clube na metade da sua décima temporada.

João Félix: Chelsea (ING) ➡️ Milan (ITA)

João Félix é o novo jogador do Milan. O meia português foi anunciado pela equipe nesta terça-feira (4), último dia da janela de transferências do futebol italiano. A Serie A já havia "furado" o Milan na segunda ao publicar o acerto do time com o Chelsea pelo empréstimo do jogador de 25 anos.

João Félix, inclusive, já está em Milão para realização de exames e a assinatura do contrato. O time italiano, além de arcar com o salário integral, vai pagar 5 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) para contar com o atacante, que além dos Blues, vestiu as camisas de Atlético de Madrid e Barcelona desde a temporada 2023-23.

Khvicha Kvaratskhelia: Napoli (ITA) ➡️ PSG (FRA)

Khvicha Kvaratskhelia é oficialmente jogador do Paris Saint-Germain. O atacante de 23 anos foi anunciado como principal reforço do clube francês na temporada. O negócio foi fechado em 70 milhões de euros (mais de R$ 436 milhões) junto ao Napoli.

Sergio Ramos: (sem clube) ➡️ Monterrey (MEX)

Sergio Ramos é o novo reforço do Monterrey para a temporada de 2025. O zagueiro, que estava sem clube desde sua saída do Sevilla em junho, realizou exames médicos em Madri, antes de sua viagem ao México, onde será oficialmente apresentado pelo clube.

O Monterrey, com altas expectativas para a temporada, incluindo a disputa do Mundial de Clubes de 2025, vê em Ramos uma peça chave para fortalecer sua defesa.

Neymar: Al-Hilal (SAU) ➡️ Santos (BRA)

Neymar no Santos foi a transação mais bombástica desta janela de transferências, em anúncio realizado na última sexta-feira (31). Clube e jogador vão assinar um vínculo de cinco meses, válido até 30 de junho. O objetivo do astro é fazer o maior número possível de partidas e retomar a boa forma física e o ritmo de jogo em campo. Pelo Santos, vai disputar Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão.