Juventude enfrenta a Ponte Preta pela 37ª rodada do Brasileirão Série B, no Estádio Alfredo Jaconi, neste sábado (17), em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Enquanto os Jaconeros lutam pelo acesso, a Macaca precisa vencer e briga para escapar do rebaixamento. A partida será realizada às 17h (Horário de Brasília), e terá transmissão da Band, na televisão aberta e o pay-per-view Premiere.