Com o resultado, o Juventude chegou aos 55 pontos, mas caiu para a quarta colocação da tabela, enquanto o Sport subiu para a vice-liderança, com 56, cinco a menos que o líder Vitória. Na próxima rodada, o Ju recebe o Londrina no sábado (21), às 18h, no Alfredo Jaconi. Já o Leão enfrenta a Chapecoense na sexta (20), às 21h30, na Ilha do Retiro.