Augusto Melo e mais seis dirigentes serão ouvidos na Comissão de Ética do Corinthians

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 10:53 • São Paulo (SP)

Em reunião realizada na última segunda-feira (12), o Conselho Deliberativo do Corinthians solicitou a convocação de Augusto Melo e outros seis dirigentes para prestar esclarecimentos na Comissão de Ética do clube.

O grupo precisará explicar possíveis irregularidades na condução do acordo com a VaideBet, antiga patrocinadora máster, e outras eventuais irregularidades praticadas pela atual gestão. O Conselho ainda não indicou um prazo para finalizar as apurações, e Augusto Melo permanece normalmente como mandatário da instituição.

Além do presidente, serão ouvidos pelo conselho: Armando Mendonça, vice-presidente; Rozallah Santoro, ex-diretor financeiro; Yun Ki-Lee, ex-diretor jurídico; Fernando Perino, ex-diretor jurídico adjunto; Marcelo Mariano, diretor administrativo; Rubens Gomes (Rubão), ex-diretor de futebol.

De acordo com Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, a possibilidade de impeachment de Augusto Melo não foi pauta na reunião.

- São vários fatos, várias coisas que vocês noticiaram. Foi uma análise de tudo que foi feito, entrevistas. A Comissão de Justiça não teve acesso ao inquérito policial, que tramita sob segredo de justiça. A comissão processante, que é a de Ética, tem mais condição de fazer isso. Pode inquirir as pessoas - explicou Tuma.

- Ela tendo acesso ao que foi falado à Polícia, pode encontrar elementos que configurem infração estatutária. Há indícios, mas não temos certeza, então precisa dessa apuração mais aprofundada e focada - finalizou.

O presidente do Corinthians esteve presente na reunião, realizada no Parque São Jorge, e se posicionou sobre eventuais consequências desta convocação.

- Faço questão de responder e esclarecer tudo que me for perguntado na Comissão de Ética para deixar tudo às claras e finalizar esse tema. Que todos sejam julgados e que se cumpra o estatuto do clube - afirmou Augusto Melo.