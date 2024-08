Dário Herrera será o árbitro do jogo (Foto: AFP)







Escrito por Anna Carolina Ramos da Silva e Thayuan Leiras • Publicada em 12/08/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro

Quem tem memória mais afiada na torcida do Fluminense não gostou nada de saber que Dario Herrera foi o árbitro escolhido para apitar o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Grêmio, na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), na Arena. Há menos de um ano, o argentino causou revolta entre os cariocas.

Com direito a crítica do técnico da época, Fernando Diniz, a polêmica aconteceu no jogo de ida das semifinais da Libertadores de 2023, em que o Fluminense empatou por 2 a 2 com outro gaúcho, o Internacional, no Maracanã. O assunto que dominou as discussões pós-partida foi a expulsão controversa de Samuel Xavier.

Expulsão polêmica e consequência

Com dois cartões amarelos, o lateral Samuel Xavier foi expulso no final do primeiro tempo do jogo, após uma dividida com Enner Valencia. O juiz nem precisou de ajuda do VAR para entregar os cartões ao lateral tricolor, em que considerou lances claros. No entanto, a opinião não foi a mesma do então técnico Fernando Diniz, que considerou a expulsão uma decisão errada que comprometeu todo o resto do jogo.

Assim, ainda no primeiro tempo, o Colorado conseguiu o empate e a virada logo no início do segundo período. Embora o Tricolor tenha garantido o empate no final do jogo, o time gaúcho fez valer a vantagem numérica por boa parte do segundo tempo.

O lateral-direito Samuel Xavier reclama com árbitro após expulsão pela Libertadores 2023. (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Repercussão

Considerado controversa por Fernando Diniz, nas redes a atuação do árbitro também foi pauta de reclamação, como a do jornalista José Ilan. O comunicador detonou decisões de Herrera e se mostrou bastante incomodado com a situação, o acusando-o de desfavorecer o Fluminense em diversos momentos do jogo, além de se referir ao juiz argentino como "vagabundo".

Expectativas para nova atuação

Vindo de uma eliminação na Copa do Brasil e uma derrota em clássico contra o Vasco, o Fluminense busca uma vitória para levantar o ânimo da torcida tricolor, insatisfeita pela posição do clube na tabela do Brasileirão. Com isso, o histórico desfavorável da arbitragem só soma as possíveis tensões que abrangem esse jogo para os torcedores da equipe carioca.

O Grêmio, no entanto, embora também eliminado da Copa do Brasil, vem de melhores resultados no Brasileirão. Além de ter o histórico dos últimos quatro anos a seu favor, o Imortal não perde para o Fluminense desde 2019.