Pressionado, Odair Hellmann diz que ‘não consegue fazer milagre’ no Athletico

Pressionado no cargo, o técnico Odair Hellmann desabafou e disse que "não consegue fazer milagres" no Athletico. O Furacão não vence há seis jogos na temporada, sendo cinco na Série B, e está mais próximo da ZR do que do G-4.

O tom acima do treinador aconteceu após o empate em 1 a 1 com o Paysandu na noite de domingo (3), na Arena da Baixada, pela 20ª rodada. O time atleticano saiu na frente do placar com Dudu, aos 38 minutos do segundo tempo, mas levou a igualdade três minutos depois com gol de Diogo Oliveira.

Além dessa partida, o Athleticou saiu na frente nos últimos três jogos e não conseguiu vencer o América-MG (2 a 2, fora), a Ferroviária-SP (1 a 1, casa) e o Volta Redonda (3 a 2, fora). Nos quatro confrontos, a equipe rubro-negra levou gol depois dos 40 minutos da segunda etapa.

- Nós não podemos fazer um golaço, como foi o do menino (Dudu), e um minuto depois tomar um gol. Não há treinador no mundo que se sustente, não há classificação no mundo que se sustente, e isso também é responsabilidade dos jogadores. Eu não caio morto por omissão, eu busco, eu tento, eu faço, eu só não consigo fazer milagre - declarou Odair Hellmann.

Após a partida, o treinador recebeu o presidente Mario Celso Petraglia no vestiário e demorou quase uma hora para aparecer na entrevista coletiva. Apesar do clima de demissão, a conversa cravou a continuidade do comandante.

Com o tropeço, o Athletico acumula três empates e três derrotas nos últimos seis jogos. O jejum na Série B é de cinco partidas, com três igualdades e dois revezes. A última vitória foi por 1 a 0 contra o Amazonas, em 7 de julho.

O Furacão se manteve na 11ª colocação, com 26 pontos, a sete pontos da Chapecoense, que abre o G-4. Já a diferença para a ZR é de apenas quatro pontos.

- Eu sou um treinador que nunca transfiro para ninguém, mas as coisas têm que ficar claras. Preciso dar o recado como já dei internamente, os jogadores têm que ter a capacidade de enxergar isso e melhorar. A parcela maior de culpa é minha. Quer tirar alguém, tira a mim. Agora, o jogador também tem que ter a consciência que os gols que nós estamos tomando são de situações fáceis e evitáveis - completou.

Athletico recebe o São Paulo na Copa do Brasil

Athletico perdeu de 2 a 1 do São Paulo, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Na quarta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), o Athletico volta a campo para encarar o São Paulo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. Na ida, revés por 2 a 1.

Assim, o Furacão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto às quartas de final - vitória por um gol leva aos pênaltis, enquanto qualquer empate ou vitória classifica o Tricolor.

Aproveitamento de Odair Hellmann no Athletico

Odair Hellmann está há 12 jogos no comando do Furacão, com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 36,1%. A equipe rubro-negra marcou 13 gols e sofreu 15.

