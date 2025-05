Cumprir tabela? Brasileiros têm milhões em jogo em rodada final da Libertadores

A última rodada da fase de grupos da Libertadores 2025 começa nesta terça-feira (27) e promete fortes emoções, não apenas pela definição dos classificados, mas também pelo impacto financeiro envolvido. Dos sete brasileiros no torneio, apenas Palmeiras e São Paulo já estão garantidos nas oitavas de final.

Apesar disso, engana-se quem pensa que os dois gigantes paulistas irão apenas cumprir tabela nesta semana. Cada partida ainda pode render uma bonificação importante aos cofres dos clubes.

💸 Premiação milionária a cada vitória

Desde 2023, a Conmebol implementou a política de "premiação por mérito esportivo", oferecendo uma recompensa financeira para cada vitória na fase de grupos. Em 2025, o valor permanece em US$ 330 mil — cerca de R$ 1,87 milhão na cotação atual.

Esse bônus se soma aos US$ 3 milhões garantidos pela participação na fase de grupos. Assim, mesmo para quem já está classificado, como Palmeiras e São Paulo, buscar a vitória significa adicionar quase R$ 2 milhões ao caixa.

➡️ Cada vitória: US$ 330 mil (~R$ 1,87 milhão)

➡️ Participação fixa: US$ 3 milhões (~R$ 17 milhões)

Em tempos de folhas salariais altas e necessidade constante de equilibrar as finanças, essa bonificação se torna relevante até mesmo para os clubes mais ricos do continente.

Mesmo para os clubes já eliminados ou sem chances de alcançar a Sul-Americana, como Colo-Colo e Carabobo, a premiação por vitória é um estímulo considerável.

🏆 Motivação vai além da vaga

Além da motivação financeira, há um fator esportivo importante: a posição na classificação geral. A pontuação acumulada nesta fase determina os mandos de campo até as semifinais, o que pode ser decisivo na busca pelo título.

Por isso, tanto Palmeiras, já garantido como líder do Grupo G, quanto São Paulo, classificado e ainda brigando pela liderança do Grupo D, devem entrar em campo com força máxima.

Situação dos brasileiros na Libertadores 2025:

✅ Botafogo (Grupo A) – Briga por vaga e liderança

✅ Flamengo (Grupo C) – Briga por vaga e liderança

✅ São Paulo (Grupo D) – Classificado, busca a liderança

✅ Fortaleza (Grupo E) – Briga por vaga e liderança

✅ Bahia (Grupo F) – Briga por vaga e liderança

✅ Inter (Grupo F) – Briga por vaga e liderança

✅ Palmeiras (Grupo G) – Garantido como líder

