O Palmeiras trabalha nos bastidores para encaminhar a transferência por empréstimo de Bruno Rodrigues ao Cruzeiro. O atacante não era prioridade da comissão técnica de Abel Ferreira nesta temporada e acumulou poucos minutos no Campeonato Paulista.

O staff do jogador ofereceu o atacante ao Cruzeiro, seu antigo clube, que avalia os próximos passos da negociação. O Palmeiras, por sua vez, não se opõe a uma transferência nesta janela. As tratativas são conduzidas por Bruno Spindel, diretor da Raposa.

Com a chegada de Jhon Arias, segundo reforço anunciado nesta janela, o Palmeiras realizou mudanças na numeração das camisas. O colombiano passa a vestir a camisa 11, anteriormente de Bruno Rodrigues, que terá nova numeração caso permaneça no clube.

Durante a apresentação, Arias fez questão de agradecer publicamente o atacante pela cessão do número e elogiou as qualidades técnicas de Bruno Rodrigues.

- Agradeço publicamente ao meu companheiro, acho que foi um gesto muito bacana da parte dele, me surpreendeu, porque é um número importante para mim, que uso na Seleção, estamos falando no ano da Copa, então para mim tem esse sinergia. Foi alguém que foi muito aberto, disponibilizou para mim essa camisa e agradeço. Sei que é um grande jogador. Dá para ver que também é boa pessoa, agradeço a ele por me permitir usar uma camisa que para mim é importante - afirmou Arias, em coletiva de apresentação como novo reforços do Palmeiras.

A expectativa é de que o Palmeiras não dificulte a saída de Bruno Rodrigues caso o clube interessado assuma o pagamento dos salários do atacante.

Jhon Arias assumiu a camisa 11 do Palmeiras, que pertencia a Bruno Rodrigues (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

