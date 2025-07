Atacante artilheiro do Athletico se lesiona e fica fora por três semanas

O técnico Odair Hellmann terá um desfalque importante no Athletico pelas próximas três semanas. Luiz Fernando, atacante do Furacão, saiu lesionado na derrota por 1 a 0 para o Goiás no sábado (12), pela 16ª rodada da Série B.

Titular, o jogador sentiu o músculo adutor da coxa direita e foi substituído aos 23 minutos do primeiro tempo pelo recém-contratado Mendoza. Na terça-feira (15), exames detectaram a contusão e a necessidade de tratamento por até 21 dias.

Dessa forma, Luiz Fernando fica fora por quatro jogos da Segundona (Volta Redonda, Ferroviária, América-MG e Paysandu) e, ao menos, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Ele tem chance de retornar no confronto da volta, em 6 de agosto.

Para substituí-lo, Odair Hellmann tem Mendoza, Tévis, Leozinho e Kevin Velasco como opções. A outra alternativa, Isaac, também está entregue ao departamento médico

Luiz Fernando é o artilheiro do Athletico em 2025

Vindo do Atlético-GO, Luiz Fernando joga pelos lados do campo e assumiu a artilharia rubro-negra desde o começo do ano. Ele tem 11 gols em 33 jogos, além de dar quatro assistências.

Na Série B, entretanto, o atacante balançou as redes apenas duas vezes. Alan Kardec e Renan Peixoto, ambos com cinco gols, são os principais marcadores do Furacão na competição.

Luiz, aliás, vem de duas temporadas anteriores com bons números. O atacante marcou 19 gols em 2023 e 21 gols em 2024, sendo oito na Série B e nove na Série A, respectivamente.

Luiz Fernando comemora gol em Athletico x Guarany de Bagé. Foto: Gabriel Machado/AGIF

Athletico na Série B

O Athletico volta a campo para encarar o Volta Redonda no sábado (19), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira. O Furacão é o sétimo colocado, com 23 pontos, dois abaixo do Remo, que abre G-4.