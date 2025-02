Número de feridos em briga de torcidas em BH aumenta

A briga entre torcidas organizadas de Cruzeiro e Atlético-MG na manhã deste domingo (9), no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, deixou seis torcedores feridos, três de cada lado. O confronto ocorreu na avenida Dr. Álvaro Camargos, horas antes do clássico entre as duas equipes, às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

Inicialmente, a informação era de que dois atleticanos tinham ficado feridos. Na briga, os envolvidos usaram barras de ferro, bombas e foguetes. Os três atleticanos feridos foram socorridos no Hospital Risoleta Tolentino Neves – ao menos dois deles em estado grave e um com perda de massa encefálica.

Dois cruzeirenses foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Venda Nova. O terceiro, presidente da torcida organizada Máfia Azul, foi levado à delegacia.

O tenente-coronel Luís Vítor, do 49º Batalhão de Polícia Militar, explica que o confronto ocorreu por volta de 10h, quando cerca de 40 atleticanos se aproximaram da sede da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, que se preparava para ir ao Mineirão. Ao avistarem atleticanos se aproximando, integrantes da Máfia Azul reagiram, e teve início a briga.

- Deve ter tido uns cinco minutos de rixa e logo foi dispersado pela Polícia Militar – relatou o tenente-coronel Luís Vítor, ao portal “No Ataque”.

Cenas assustaram moradores da região da briga antes do clássico

Vídeos gravados por moradores da região mostram vizinhos da rua assustados com as bombas e foguetes lançados durante o confronto. Segundo o tenente-coronel, a Polícia Militar chegou logo à confusão devido ao trabalho de inteligência feito pela corporação, que mapeia locais possíveis de confronto entre torcidas organizadas em dias de clássico.

- Só depois que dispersar toda a torcida, com todo mundo em casa, é que a gente volta para o policiamento rotineiro – afirmou o policial.