Novorizontino tropeça, e Santos pode voltar a liderar Série B; resultados

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 00:07 • Rio de Janeiro

Na Arena da Amazônia, o Amazonas surpreendeu o Novorizontino, líder da Série B do Brasileirão, e venceu por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, pela 30ª rodada da competição. O gol da partida foi marcado por Matheus Serafim no segundo tempo. O time amazonense dominou a posse de bola e mostrou uma defesa sólida para segurar o resultado. Agora, os donos da casa ocupam a décima posição, com 42 pontos, apenas cinco fora do G-4. O Novorizontino, por outro lado, pode perder a liderança em caso de vitória do Santos, que encara o Goiás, em Goiânia, na segunda-feira (7).

América-MG vira contra o Coritiba

Em Belo Horizonte, o América-MG conseguiu uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba no Independência. Natanael marcou o gol do Coxa aos 17 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, O América-MG controlou a posse de bola e a partida se igualou, com o Coelho crescendo com o apoio da torcida. Na parte final da partida, Rodriguinho e Davó marcaram os gols da virada americana, que agora, com 47 pontos, colou de vez no G-4. O Coxa, que vem crescendo no torneio, ficou com 41 pontos.

CRB derrota Paysandu

No Estádio Rei Pelé, o CRB venceu o Paysandu por 3 a 2 em um jogo muito movimentado. Labandeira, Anselmo Ramon e Hereda marcaram para o CRB, enquanto Jean Dias e Borasi descontaram para o Paysandu. Este confronto esteve mais ligado ao pelotão de baixo da tabela, com o CRB alcançando os 33 pontos, enquanto o Paysandu parou na mesma pontuação. As equipes estão em 14º e 15º, respectivamente.

Avaí e Brusque empatam sem gols

Em Florianópolis, Avaí e Brusque empataram em 0 a 0 na Ressacada. Apesar de o Avaí ter dominado a posse de bola e criado mais chances, a defesa do Brusque garantiu o empate. O resultado mantém o Avaí na 9ª posição, enquanto o Brusque continua lutando para sair da zona de rebaixamento.