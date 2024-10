Recém-contratado, Wendel Silva tem início avassalador no Santos

Wendel Silva comemora gol pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 04/10/2024 - 03:45 • São Paulo (SP)

O atacante Wendel Silva, de 24 anos, chegou ao Santos há cerca de um mês e meio e já é titular absoluto do time de Fábio Carille.

Os números do camisa 19 no Peixe são impressionantes, ele atuou em setes jogos até o momento e teve participação direta em cinco gols, sendo três assistências e dois gols.

Além disso, ele também parece ter trazido sorte ao time. Desde sua chegada, o time não perdeu. Foram quatro vitórias e três empates.

O próprio atleta se surpreende com o início avassalador.

- Vim do futebol europeu, estou me adaptando muito bem e muito feliz. Ainda continuo me adaptando junto com o grupo e buscando o meu melhor futebol aqui. Eu não esperava ser tão rápida assim (a adaptação), fui pego de surpresa, mas fico feliz pelo meu momento e espero continuar assim - declarou Wendel.

Wendel Silva em treinamento do Santos no CT Rei Pelé (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Revelado pelo Flamengo, Wendel passou por três equipes portuguesas antes de chegar ao Santos, o Leixões, o Covilhã e o Porto.

Na sua apresentação como atleta do clube, em 27 de agosto, revelou que sonhava desde pequeno em vestir a camisa do Peixe.

– Sentimento desde criança, vendo grandes ídolos como Neymar. Fiquei feliz. Sabia que não seria fácil, mas venho trabalhando - disse à época.

Wendel deve estar novamente entre os onze titulares no jogo contra o Goiás na próxima segunda-feira (7), às 21h, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.