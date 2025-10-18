Vitor Hugo diz que Atlético-MG não tem tempo para lamentar
O zagueiro voltou ao time após cumprir suspensão
Para Vitor Hugo, zagueiro do Atlético, o time não pode perder tempo lamentando. Na noite deste sábado, o Atlético foi derrotado por 1 a 0 para o Corinthians na Neo Química Arena.
Após a partida, o defensor atleticano analisou a partida e disse que o time precisa virar a chave para a próximo jogo. Para ele não há tempo de lamentar, e sim concentrar e trabalhar para melhorar o desempenho do time.
"Uma derrota que chateia a gente, sabíamos que era muito importante pontuar aqui, nem que fosse um empate, mas infelizmente não deu, eles acertaram um belo chute, fizeram um gol. Temos que trabalhar, não temos muito tempo a lamentar não, porque agora, já na terça, a gente tem uma decisão."
Nada mudou desde a chegada de Sampaoli no Atlético?
Questionado sobre os resultados ruins de Sampaoli desde sua chegada e a pouca mudança no jogo do Atlético, Vitor Hugo discordou e analisou a fase do time, enfatizando o trabalho firme que a equipe vem tendo com o treinador argentino.
"Não achei que pouca coisa mudou, não. Achei que o time mudou o jeito de jogar, mudou a formação, ficou mais aguerrido, o time tá tentando, a gente vê que o time tá tentando. A gente tá trabalhando, não é por desleixo, não é por falta de trabalho. A gente tá trabalhando, a gente tá buscando. Infelizmente ainda os resultados não tão vindo do jeito que a gente esperava."
"Queremos ganhar o mais rápido possível. A gente precisa dos resultados, sabemos disso. Mas é isso, nada resiste ao trabalho. A gente continua trabalhando firme. Eu acho que quando começar uma sequência boa de vitórias, vocês vão ver que o nosso trabalho vai começar a render frutos melhores."
