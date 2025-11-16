Nos pênaltis, Santos bate o São Paulo e fica com o título do Paulista Sub-20
Santos superou o Tricolor nas penalidades
O Santos bateu o São Paulo nos pênaltis e conquistou o Campeonato Paulista Sub-20. A final aconteceu neste domingo (16), em Mogi das Cruzes.
A partida foi bastante intensa. O Tricolor paulista abriu vantagem de 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Lucca (dois) e Igor Felibserto. Há dez anos sem conquistar o estadual na categoria, a equipe era vista como favorita. Vale destacar que, na ida, disputada na Vila Belmiro, os times empataram por 1 a 1.
No segundo tempo, o Peixe buscou o empate. Com gols de João Ananias (duas vezes) e Bernardo, a decisão foi para as penalidades máximas. O São Paulo foi superado por 4 a 3 nas cobranças, e o Santos ergueu a taça do campeonato.
Confusão no final
O clima da partida foi acalorado até os minutos finais. Ex São-Paulo, Enzo Boer provocou alguns torcedores do Tricolor que estava presentes nas arquibancadas. Com protesto, jogadores do Tricolor partiram para cima dele e as comissões precisaram intervir. Ao que tudo indica, Boer teria mostrado o dedo do meio para a torcida.
