Futebol Nacional

Nos pênaltis, Santos bate o São Paulo e fica com o título do Paulista Sub-20

Santos superou o Tricolor nas penalidades

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 16/11/2025
17:34
Atualizado há 2 minutos
São Paulo não segurou a vantagem do primeiro tempo (Foto: Divulgação/ Santos)
São Paulo não segurou a vantagem do primeiro tempo (Foto: Divulgação/ Santos)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos bateu o São Paulo nos pênaltis e conquistou o Campeonato Paulista Sub-20. A final aconteceu neste domingo (16), em Mogi das Cruzes.

A partida foi bastante intensa. O Tricolor paulista abriu vantagem de 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Lucca (dois) e Igor Felibserto. Há dez anos sem conquistar o estadual na categoria, a equipe era vista como favorita. Vale destacar que, na ida, disputada na Vila Belmiro, os times empataram por 1 a 1.

No segundo tempo, o Peixe buscou o empate. Com gols de João Ananias (duas vezes) e Bernardo, a decisão foi para as penalidades máximas. O São Paulo foi superado por 4 a 3 nas cobranças, e o Santos ergueu a taça do campeonato.

(Foto: Divulgação/ Santos)
(Foto: Divulgação/ Santos)

Confusão no final

O clima da partida foi acalorado até os minutos finais. Ex São-Paulo, Enzo Boer provocou alguns torcedores do Tricolor que estava presentes nas arquibancadas. Com protesto, jogadores do Tricolor partiram para cima dele e as comissões precisaram intervir. Ao que tudo indica, Boer teria mostrado o dedo do meio para a torcida.

