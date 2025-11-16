menu hamburguer
São Paulo

Jogadores do São Paulo se destacam em primeira rodada da Data Fifa

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 16/11/2025
13:47
Gonzalo Tapia - São Paulo
imagem cameraTapia marcou pela seleção do Chile no final de semana (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
O São Paulo tem três jogadores convocados nesta Data Fifa que cumpriram seus primeiros compromissos com suas respectivas seleções neste final de semana. Gonzalo Tapia, Bobadilla e Ferraresi foram destaques em seus confrontos neste sábado (15).

Gonzalo Tapia

Pela seleção do Chile, enfrentou a Rússia em um amistoso neste sábado (15), em uma vitória por 2 a 0. O atleta foi titular e autor de um dos gols. Ficou em campo por 59 minutos.

Damián Bobadilla

Pela seleção do Paraguai, Bobadilla também foi titular. A equipe foi derrotada pelos Estados Unidos por 2 a 1, e o jogador também esteve em campo por 90 minutos.

Nahuel Ferraresi

Nahuel Ferraresi foi um nome importante no jogo da Venezuela neste sábado (15). O zagueiro foi capitão na vitória da Venezuela contra a Austrália (1 a 0). Jogou 90 minutos, assim como seus companheiros.

Nahuel Ferraresi
Ferraresi foi capitão pela Venezuela no sábado (Foto: Rubens Chiri / SãoPaulo FC)

Convocados são peças importantes para o São Paulo

O trio está marcando presença em praticamente todas as Datas Fifas do ano. Assim como em suas seleções, os jogadores também são peças importantes para o São Paulo.

Gonzalo Tapia, por exemplo, se tornou uma das estratégias para Hernán Crespo no ataque, após uma série de lesões acometer o setor ofensivo. Costuma revezar sua função com Luciano.

Damián Bobadilla se tornou uma peça-chave no meio de campo do Tricolor, enquanto Ferraresi é um dos titulares no esquema do São Paulo.

