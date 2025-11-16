De olho no Corinthians, São Paulo se reapresenta e terá reforço para clássico
Tricolor pensa no jogo contra o Corinthians
O São Paulo se reapresentou na manhã deste domingo (16) focado no clássico contra o Corinthians, que acontece no dia 20 de novembro, na Neo Química Arena. No treino, o Tricolor contou com o retorno de Pablo Maia, completamente recuperado de lesão tendínea no pé direito.
O elenco iniciou as atividades com uma etapa de fortalecimento muscular, realizada na parte interna do CT. Em seguida, os jogadores foram ao gramado para o aquecimento.
A comissão técnica comandou um trabalho de posse de bola, duelos de enfrentamento individual e, depois, uma etapa em grupo. Na sequência, houve um complemento com confrontos entre três equipes.
O Tricolor enfrenta grandes problemas no departamento médico. No momento, Pablo Maia é o único jogador com retorno encaminhado. Arboleda e Lucas Moura seguem como dúvidas. Além deles, não conta com Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo.
Provável escalação do São Paulo
O São Paulo volta a treinar neste domingo (16) de olho no Corinthians. Até o jogo, novidades podem surgir, mas no momento, um provável time pode ser formado por Rafael; Alan Franco, Ferraresi e Sabino; Cédric Soares, Luiz Gustavo, Bobadilla, Alisson e Patryck; Ferreirinha e Luciano.
Tudo sobre
