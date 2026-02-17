Copa do Brasil 2026: veja tabela detalhada dos jogos da segunda fase
CBF divulgou datas da segunda fase da competição
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta terça-feira (17) a programação completa da segunda fase da Copa do Brasil. A entidade confirmou datas, horários, locais e transmissões dos confrontos, que serão disputados entre os dias 24 de fevereiro e 5 de março, em partidas únicas.
Nesta etapa, 74 equipes entram na disputa e se juntam aos 14 classificados da primeira fase. Os confrontos já haviam sido definidos em sorteio, e não há jogo de volta: em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.
📅 Datas da 2ª fase
- 24 e 25 de fevereiro
- 26 de fevereiro
- 3, 4 e 5 de março
24 de fevereiro (terça-feira)
16h30 - Boavista x Maringá - estádio Elcyr Resende, Rio de Janeiro;
18h - Baré ou Madureira x ABC-RN - estádio a definir;
19h - Joinville x CSA - Arena Joinville, Santa Catarina;
21h30 - América-RN x Grêmio Sampaio-RR - Arena das Dunas, Rio Grande do Norte;
21h30 - Fortaleza x Maguary ou Laguna - Arena Castelão, Ceará.
25 de fevereiro (quarta-feira)
15h30 - Castanhal-PA x Guarani - estádio Modelão, Pará;
15h30 - Juazeirense-BA x Capital-DF - estádio Adauto Moraes, Bahia;
16h - Atlético-GO x Primaveras-MT ou Bragantino-PA - estádio Antônio Accioly, Goiás;
16h - Gama ou Monte Roraima x Goiás - estádio a definir;
18h - Novorizontino-SP x Nacional-AM - estádio Jorge Ismael de Biasi, São Paulo;
18h - Capital-TO x Manaus-AM - estádio a definir, Tocantins;
18h - Imperatriz-MA x Amazonas-AM - estádio Frei Epifânio, Maranhão;
19h - São Luiz-RS x Maranhão-MA - estádio 19 de Outubro, Rio Grande do Sul;
19h - Tombense x Oratório-AP - estádio Almeidão, Minas Gerais;
19h - Retrô-PE x Uberlândia - estádio a definir, Pernambuco;
19h - Londrina x Penedense-AL - estádio a definir, Paraná;
19h30 - Anápolis x Cianorte - estádio Jonas Duarte, Goiás;
19h45 - Ceilândia-DF x Jacuipense-BA - estádio Abadião, Distrito Federal;
20h - Ypiranga-RS x Ji-Paraná ou Pantanal - estádio Colosso da Lagoa, Rio Grande do Sul;
20h - São Bernardo x Atlético-BA - estádio 1º de Maio, São Paulo;
20h - ASA-AL x Operário-MS - estádio Coaracy Fonseca, Alagoas;
20h - Caxias-RS x Guarany de Bagé-RS - estádio Centenário, Rio Grande do Sul;
20h - Águia de Marabá-PA x Independência-AC - estádio Zinho Oliveira, Pará;
21h - Mixto-MT x Botafogo-PB - estádio Eurico Gaspar Dutra, Mato Grosso.
26 de fevereiro (quinta-feira)
20h - Ceará x Araguaína ou Primavera - Arena Castelão, Ceará;
21h - Operário-VG x Porto Velho-RO - estádio Eurico Gaspar Dutra, Mato Grosso;
21h30 - Portuguesa x Altos-PI - estádio Canindé, São Paulo.
3 de março (terça-feira)
20h - CRB-AL x Porto-BA ou Serra Branca - estádio Rei Pelé, Alagoas;
21h30 - Figueirense x Azuriz-PR - estádio Orlando Scarpelli, Santa Catarina.
4 de março (quarta-feira)
16h - Santa Catarina ou Iape x Cuiabá-MT - estádio a definir;
18h - Betim ou Piauí x Operário-PR - estádio a definir;
19h - Ivinhema ou Independente-AP x Volta Redonda-RJ - estádio a definir;
19h - Nova Iguaçu x Lagarto-SE - estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro;
19h - Vasco-AC ou Velo Clube x Vila Nova-GO - estádio a definir;
19h - Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO - estádio a definir, Pará;
19h30 - Avaí-SC x Porto Vitória-ES - estádio da Ressacada, Santa Catarina;
20h - Rio Branco-ES x Athletic Club - estádio a definir, Espírito Santo;
21h - Manauara x Itabaiana-SE - Arena da Amazônia, Amazonas;
21h30 - América-MG x América de Propriá ou Tirol - Arena Independência, Minas Gerais.
5 de março (quinta-feira)
16h - Trem-AP x Fluminense-PI - estádio a definir, Amapá;
19h - Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva Ferroviária x Sport - estádio a definir;
19h - Portuguesa-RJ x Maracanã-CE - estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro;
21h30 - Juventude x Galvez ou Guaporé - estádio Alfredo Jaconi, Rio Grande do Sul;
21h30 - Santa Cruz x Sousa-PB - estádio a definir, Pernambuco.
📅 Datas da 1ª fase
Disputada entre 17 e 19 de fevereiro, também em jogo único, com participação das equipes piores colocadas no ranking da CBF.
17 de fevereiro (terça-feira)
20h - Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES - estádio Lourival Gomes, Rio de Janeiro.
18 de fevereiro (quarta-feira)
16h - Porto-BA x Serra Branca-PB - estádio Agnaldo Bento, Bahia;
16h30 - Maguary-PE x Laguna-RN - estádio Artur Tavares de Melo, Pernambuco;
17h - Baré-RR x Madureira - estádio Canarinho, Roraima;
19h30 - Araguaína-TO x Primavera-SP - estádio Mirandão, Tocantins;
20h - Gama-DF x Monte Roraima - estádio Valmir Bezerra, Distrito Federal;
20h - Betim-MG x Piauí - Arena Urbana, Minas Gerais;
20h - América-SE x Tirol - estádio Bastião, Sergipe;
20h - Santa Catarina x IAPE-MA - estádio Alfredo João Krieck, Santa Catarina;
20h30 - Ji-Paraná-RO x Pantanal - estádio Biancão, Rondônia;
20h30 - Ivinhema x Independente-AP - estádio Saraivão, Mato Grosso do Sul;
21h - Galvez-AC x Guaporé-RO - Arena da Floresta, Acre.
19 de fevereiro (quinta-feira)
20h - Primavera-MT x Bragantino-PA - estádio Cerradão, Mato Grosso;
21h - Vasco-AC x Velo Clube-SP - Arena da Floresta, Acre.
📅 Datas da 3ª fase (11 e 12 de março)
Entram Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (Série D), Paysandu (Copa Verde) e Confiança (vice da Copa do Nordeste), que se juntam aos classificados.
📅 Datas da 4ª fase (18 e 19 de março)
Composta pelos 24 times classificados da fase anterior.
📅 Datas da 5ª fase (22 e 23 de abril – ida / 13 e 14 de maio – volta)
Passam a entrar os 20 clubes da Série A do Brasileirão:
Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense.
A partir desta fase, os confrontos passam a ser em ida e volta.
📅 Datas das oitavas, quartas e semifinais
- Oitavas de final: 1 e 2 de agosto (ida) e 5 e 6/8 (volta) - Confrontos e mandos de campo definidos em sorteio. Todos podem se enfrentar sem restrições;
- Quartas de final: 26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta) - Confrontos e mandos de campo definidos em sorteio. Todos podem se enfrentar sem restrições;
- Semifinais: 1 de novembro (ida) e 8 de novembro (volta) - Confrontos seguem chaveamento definido em sorteio das quartas de final.
🏆 Final da Copa do Brasil
A grande decisão será no dia 6 de dezembro, em jogo único e estádio ainda a ser definido pela CBF. Será a primeira vez que a final da Copa do Brasil será realizada em partida única.
