Nos pênaltis, Atlético elimina o América e se classifica para final do Mineiro

O Atlético eliminou o América e está classificado para a final do Campeonato Mineiro. As equipes empataram em 0 a 0 no tempo regulamentar na partida de volta, e como a ida também terminou empatada a decisão foi para os pênaltis. Na disputa, deu Galo, 4 a 2.

Como foi o jogo?

A partida começou movimentada, com as duas equipes adotando postura ofensiva e buscando o ataque desde os primeiros minutos.

A primeira etapa houve equilíbrio e chances para ambos os lados, mas nenhuma delas resultou em uma oportunidade clara de gol.

Preciado e Person em disputa de bola em América e Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

A segunda etapa também começou em ritmo intenso, com as duas equipes mantendo a postura ofensiva e buscando o ataque.

A primeira grande oportunidade clara de gol foi do Galo. Victor Hugo recebeu pela direita da área, puxou para a perna esquerda e finalizou por cima do gol. A bola passou muito perto, levando bastante perigo ao gol de Gustavo.

A partida seguiu movimentada, mas, assim como no primeiro tempo, as equipes encontravam dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras de gol.

Sem que o placar fosse alterado e com mais um empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga na final foi para a disputa por pênaltis.

Jogadores em disputa em Atlético e América (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Pênaltis

América-MG 2 x 4 Atlético-MG

América-MG: Hulk ✔️, Renan Lodi ✔️, Junior Alonso ❌, Maycon ✔️, Éverson ✔️

Atlético-MG: Person ❌, Gabriel Barros ✔️, Felipe Amaral ❌, Paulinho✔️

O que vem por aí?

O América vira a chave no meio de semana para a Copa do Brasil. O Coelho recebe o Tirol na próxima quarta-feira (1) às 21h30 no Independência, em jogo da segunda fase da competição.

Já o Atlético, joga a final no próximo domingo (1) as 18h contra o Cruzeiro. O mando de campo pertence a FMF, que ainda definirá o estádio da decisão, no entanto a tendência é que seja no Mineirão com torcida dividida.

América-MG x Atlético-MG

Semifinal - Volta - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: domingo 1° de Março às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Independência, Belo Horizonte

🥅 Gols: 0 x 0 (Pênaltis: América 2 x 4 Atlético)

🟨 Cartões amarelos: Cissé (CAM)

🟥 Cartões vermelhos:

América-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo; Maguinho, Nathan (Paulinho), Rafa Barcelos (Thallysson) e Emerson; Artur, Felipe Amaral e Val Soares (Yarlen); Person, Willian Dubgod (Yago Souza) e Paulo Victor (Gabriel Barros)

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado (Cissé), Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa (Cassierra) e Victor Hugo (Alan Minda); Reinier (Dudu) e Hulk

🟨 Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

📺 VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

