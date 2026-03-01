São Paulo: por que Luan entrou no lugar de Danielzinho na semifinal

O São Paulo promoveu uma mudança que chamou atenção na escalação para a semifinal do Campeonato Paulista. Luan será titular na vaga de Danielzinho. O Tricolor enfrenta o Palmeiras às 20h30, na Arena Barueri.

O Lance! apurou que Danielzinho apresentou uma sobrecarga, mas está liberado para atuar. O jogador, inclusive, foi preservado contra o Coritiba, na última partida da equipe. A tendência era que voltasse a iniciar jogando, porém a comissão técnica optou por deixá-lo no banco.

A escolha por Luan também pode ter caráter estratégico. O volante foi decisivo na conquista do Paulista de 2021, justamente diante do rival, sob o comando de Crespo.

Luan foi assunto em coletiva de Crespo nesta semana

Ao falar de mercado da bola, um dos pedidos feitos pela comissão e uma das principais necessidades do São Paulo seria a vinda de um camisa 5. A janela de transferências fecha no dia 3 de março. O Tricolor ainda não se movimentou no mercado, mas pode achar soluções caseiras.

Entre elas, o uso de Luan pode ser cogitado. O volante tem características claras da posição, tendo atuado desta forma, inclusive, na primeira passagem de Hernán Crespo. O jogador tem contrato até o final de 2026. Porém, vale destacar que o nome de Luan tem sido ventilado com frequência nas últimas janelas.

Destes jogos, o confronto contra o Coxa foi o com mais minutos em campo, 15 ao todo. Em coletiva, Crespo destacou que pretende contar com Luan.

- Luan me agracia sempre, fico muito feliz, tem muito para dar ao São Paulo. Devagar vai encontrando seu lugar. Jogador como ele vai servir muito ao São Paulo - disse o técnico.

Escalação do São Paulo

O São Paulo chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Luan, Bobadilla e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri.