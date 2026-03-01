Auxiliar de Zubeldía analisa dificuldades e explica entrada de Ganso: 'Controle de bola'

O Fluminense garantiu a ida à final do Campeonato Carioca após empatar em 1 a 1 com o Vasco, neste domingo (1°). Em entrevista coletiva após o confronto, o auxiliar de Zubeldía, Maxi Cuberas, falou sobre o confronto e a entrada de Ganso no lugar do Hércules. O camisa 10 foi o autor do gol de pênalti na reta final da partida.

continua após a publicidade

➡️ Ganso comemora classificação do Fluminense à final do Carioca: 'Valeu o esforço'

O meia entrou em campo aos 30 do segundo tempo, momento em que o rival tinha mais volume ofensivo e era mais perigoso. A mexida surpreendeu por colocar Ganso ao lado de Acosta, tendo dois "camisas 10", e perdendo poder de marcação sem Hércules (Otávio estava no banco e era opção).

— A entrada do Ganso foi para ter mais controle da bola, tentar qualificar o jogo pelo meio, buscar um passe extra, um passe melhor, para chegar com mais clareza ao gol adversário. Conseguimos avançar à final, mas sabemos que precisamos melhorar. O mais importante é destacar o esforço de todos os jogadores, que lutaram até o fim — explicou o auxiliar.

continua após a publicidade

Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense levou a melhor no placar agregado (2 a 1) e aguarda o desfecho da outra semifinal da competição. Flamengo e Madureira se enfrentam nesta segunda-feira (2), também pelo jogo de volta, com o Rubro-Negro tendo 3 a 0 no placar agregado após boa vitória no primeiro compromisso. De olho no Fla-Flu que se desenha na final, Cuberas analisou a partida do Tricolor, admitindo as dificuldades impostas pelo Vasco..

— Foram surgindo diferentes dificuldades ao longo da partida. Jogos de copa são diferentes dos de um torneio de pontos corridos, mesmo quando enfrentamos uma equipe que já conhecemos. Lá vencemos bem, mas houve expulsão, algo que pode acontecer em situações de copa. Aqui tivemos um bom início, mas a perda de um pênalti, obviamente, impacta, deixa o time mais nervoso e acelerado.

continua após a publicidade

— Eles cresceram um pouco no jogo, é verdade que não tivemos o desempenho que vínhamos apresentando, mas, apesar disso, mesmo sem atuar como gostamos, a equipe aplicou força, organização e buscou algo a mais para avançar, e conseguimos. — concluiu Maxi Cuberas.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Ganso fez o gol da classificação do Fluminense para a final do Carioca (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Como foi Fluminense x Vasco?

No duelo dos auxiliares Maxi Cuberas, que comandou o Fluminense pela suspensão de Zubeldía, e Bruno Lazaroni, interino no Vasco da Gama após a demissão de Diniz, o clássico foi marcado por equilíbrio, disputas físicas e intensidade. O Tricolor teve a chance de abrir vantagem logo aos dois minutos do primeiro tempo, mas Renê desperdiçou pênalti sofrido por Canobbio em lance com Barros. Ainda na etapa inicial, o lateral perdeu a bola na jogada que resultou no gol de Robert Renan, inicialmente anulado por impedimento e validado após revisão do VAR.

No segundo tempo, o Vasco teve a oportunidade de ampliar em nova cobrança de pênalti, mas Brenner parou em Fábio. O Fluminense também contou com uma penalidade e, aos 42 minutos, Ganso deslocou Léo Jardim para empatar a partida em 1 a 1. Com a vantagem construída no jogo de ida, a equipe tricolor administrou o resultado nos minutos finais e confirmou a classificação para a final do Campeonato Carioca.

Veja os melhores momentos da partida:

➡️ Aposte nos jogos de Fluminense e Vasco!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável