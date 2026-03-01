Atlético-MG: Éverson celebra participação decisiva nos pênaltis e projeta final do Mineiro

O Atlético eliminou o América nos pênaltis e garantiu vaga na final do Campeonato Mineiro. Mais uma vez, Éverson brilhou nas cobranças e foi decisivo para levar o Galo a mais uma decisão estadual.

O goleiro alvinegro teve atuação fundamental na classificação. Durante a disputa, defendeu duas cobranças e ainda converteu o pênalti decisivo, assegurando a vitória atleticana. Após a partida, Éverson comemorou o resultado e destacou a importância do trabalho e da concentração nos momentos decisivos.

— Pude dar uma parcela de contribuição no jogo, mais um jogo sem tomar gol e ajudar principalmente nos pênaltis. Consegui pegar dois e marcar a última cobrança dando a classificação para o Galo — celebrou o goleiro.

O goleiro atleticano também falou sobre o clássico contra o Cruzeiro na grande final. Comentou sobre a presença da torcida mista e projetou a partida:

— Fazia tempo que não tinha, ter torcida dividida é benéfico para as duas torcidas, para as duas equipes. Que a gente possa diante do nosso torcedor fazer um grande jogo e poder dar o heptacampeonato e entrar para a história do clube — projetou Éverson

Seleção Brasileira? Goleiro do Atlético responde

Ao ser questionado sobre uma possível convocação para a Seleção Brasileira, Éverson afirmou que todo profissional sonha em defender o país, mas ressaltou que essa decisão cabe à comissão técnica. Segundo o goleiro, o seu foco é continuar trabalhando com dedicação e ajudando o Galo dentro de campo, deixando a convocação como consequência do desempenho.

— Todo jogador profissional pensa em seleção. A gente acompanha vê o ciclo, passei aqui no Galo em 2023 e 2024 momentos talvez melhores até que esse e fui preterido para a seleção. Isso cabe a quem está lá, cabe a mim manter o alto nível aqui no Galo pra quem sabe o pessoal da CBF esteja observando e com certeza vai ser uma honra, mas o principal é sempre ajudar o Galo — afirmou Éverson.