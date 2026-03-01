Ganso comemora classificação do Fluminense à final do Carioca: 'Valeu o esforço'
Camisa 10 tricolor foi o autor do gol que eliminou o Vasco da semifinal
Em clássico emocionante e com três pênaltis ao longo dos 90 minutos neste domingo (1°), Fluminense e Vasco empataram pelo placar de 1 a 1, com Ganso marcando o gol que levou o Tricolor à grande final do Campeonato Carioca. Na saída do campo, o camisa 10 comemorou a classificação e comentou sobre o gol de pênalti. Robert Renan abriu o placar para o Cruz-Maltino na primeira etapa.
— Não é fácil bater um pênalti no clássico deles, tive um pouquinho da frieza, ainda mais com a confiança que o Léo Jardim dava. Mas o importante foi que eu consegui fazer o gol, o empate e a nossa classificação. Acho que valeu o esforço do nosso primeiro jogo com o jogador menos por tanto tempo durante a partida e valeu o esforço até o final, acreditar até o final que a gente poderia empatar a partida. […] Mas continua com o trabalho que já vinha de muito tempo. Valeu o esforço e a vontade de acreditar até o final — disse Ganso.
Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense levou a melhor no placar agregado e aguarda o desfecho da outra semifinal da competição. Flamengo e Madureira se enfrentam nesta segunda-feira (2), também pelo jogo de volta, com o Rubro-Negro tendo 3 a 0 no placar agregado após boa vitória no primeiro compromisso.
Como foi Fluminense x Vasco?
No duelo dos auxiliares Maxi Cuberas, que comandou o Fluminense pela suspensão de Zubeldía, e Bruno Lazaroni, interino no Vasco da Gama após a demissão de Diniz, o clássico foi marcado por equilíbrio, disputas físicas e intensidade. O Tricolor teve a chance de abrir vantagem logo aos dois minutos do primeiro tempo, mas Renê desperdiçou pênalti sofrido por Canobbio em lance com Barros. Ainda na etapa inicial, o lateral perdeu a bola na jogada que resultou no gol de Robert Renan, inicialmente anulado por impedimento e validado após revisão do VAR.
No segundo tempo, o Vasco teve a oportunidade de ampliar em nova cobrança de pênalti, mas Brenner parou em Fábio. O Fluminense também contou com uma penalidade e, aos 42 minutos, Ganso deslocou Léo Jardim para empatar a partida em 1 a 1. Com a vantagem construída no jogo de ida, a equipe tricolor administrou o resultado nos minutos finais e confirmou a classificação para a final do Campeonato Carioca.
