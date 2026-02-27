Tomás Pérez é apresentado no Atlético-MG e fala sobre características e condição física
Volante argentino falou pela primeira vez como jogador do Galo
Nesta sexta-feira (27), o volante Tomás Pérez foi apresentado oficialmente como reforço do Atlético. O argentino de 20 anos chegou por empréstimo do Porto até o fim da temporada de 2026.
Durante a apresentação, o jogador projetou sua trajetória no Galo, destacou suas principais características dentro de campo e demonstrou entusiasmo com a oportunidade. Motivado, Pérez reforçou o desejo de contribuir para que o clube mineiro alcance seus objetivos na temporada.
Pérez analisou suas principais características e disse buscar sempre um equilíbrio na função, entre ajudar o sistema defensivo e colaborar com a parte ofensiva quando necessário:
— Eu tento ter um equilíbrio. Eu observo muito, eu tento aprender sempre e buscar um equilíbrio entre o que demanda a posição, que é uma parte de defender, recuperar a bola e depois tentar distribuir bem a bola — disse Pérez.
Questionado sobre o aspecto físico e se está pronto para atuar 90 minutos, Pérez foi direto:
— Fisicamente me sinto muito bem. Sempre estive treinando ao máximo lá no Porto. Também algo que me fez melhorar muito a parte física é treinar e sempre jogar com o primeiro time do Porto, envolvido com jogadores de tanto talento, e com os técnicos que tive por lá. Acho que isso me fez melhorar muito esse ano e fisicamente me sinto muito bem — afirmou o volante.
Tomás Pérez chegou a Belo Horizonte há duas semanas e já foi relacionado para duas partidas, contra América e Grêmio. No entanto, o argentino ainda não estreou com a camisa do Galo. A expectativa é de que o volante faça sua primeira partida pelo Atlético nos próximos compromissos da equipe.
Quem é Tomás Pérez, reforço do Atlético?
Revelado pelo Newell's Old Boys, da Argentina, Tomás Pérez é considerado uma das joias recentes do futebol argentino. O volante se destacou ainda jovem e, mesmo com poucos jogos como profissional, chamou a atenção do mercado europeu.
Em fevereiro de 2025, aos 18 anos, foi negociado com o Porto por cerca de 3 milhões de euros, em uma transferência que superou a concorrência da Inter de Milão. No entanto, não conseguiu se firmar como peça importante na equipe portuguesa e teve poucas oportunidades.
Pérez também acumula passagem de destaque pela Seleção Argentina Sub-20. No Mundial da categoria disputado no ano passado, foi titular em cinco dos sete jogos, incluindo a final, ajudando a conquistar o vice-campeonato.
