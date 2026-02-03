Entenda o que o Flamengo precisa para se classificar no Carioca

Com campanha abaixo do esperado na Taça Guanabara, o Flamengo chega a rodada final precisando de resultados para se classificar às quartas de final do Campeonato Carioca. Atualmente na quinta colocação do Grupo B, o Rubro-Negro precisa terminar entre os quatro primeiros para seguir na disputa do título estadual. Para isso, no entanto, não depende apenas do próprio resultado.

O Mais Querido enfrenta o Sampaio Corrêa no próximo sábado (7), no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos. Para avançar ao mata-mata, a equipe precisa vencer o duelo e torcer para pelo menos um de três tropeços de Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu. Líder do grupo, o Botafogo não pode ser alcançado pelo Fla. Confira abaixo a situação do Grupo B.

Time Pontos Vitórias Saldo Gols Pró Gols contra Botafogo 9 3 3 6 3 Madureira 7 2 -1 4 5 Boavista 7 2 -2 5 7 Nova Iguaçu 5 1 0 8 8 Flamengo 4 1 -4 4 8 Maricá 3 0 -4 5 9

Cenários de classificação do Flamengo

Com quatro prontos e o pior saldo do grupo (junto ao lanterna Maricá), praticamente apenas a vitória interessa o Flamengo. O único cenário em que o Rubro-Negro avançaria ao mata-mata sem somar três pontos na rodada final é, em caso de empate com o Sampaio Corrêa, contar com uma derrota do Nova Iguaçu por cinco ou mais gols de diferença diante da Portuguesa.

Desta forma, para garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca, o Mais Querido precisa vencer o jogo final da Taça Guanabara e torcer para pelo menos um dos resultados abaixo.

empate ou derrota do Nova Iguaçu contra a Portuguesa; derrota do Boavista para o Bangu; derrota do Madureira para o Volta Redonda.

Como funciona o rebaixamento no Campeonato Carioca?

Caso não consiga a classificação às quartas de final, o Flamengo terá de lutar contra o rebaixamento no Campeonato Carioca. Pelo regulamento da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), os 12 clubes do Carioca são divididos em dois grupos na Taça Guanabara. Ao fim das seis rodadas, as duas equipes de pior pontuação do Grupo A e as duas de pior pontuação do Grupo B — 5º e 6º colocados de cada chave — vão para o chamado Grupo X, que define o descenso.

O Grupo X é formado por quatro equipes, posicionadas por sorteio. Os clubes se enfrentam em turno e returno, em um total de seis partidas para cada participante. Ao fim dessa fase, apenas a equipe que terminar na última colocação, considerando pontos ganhos, é rebaixada para a Série A2 do Campeonato Carioca.

O regulamento estabelece que, em caso de empate em pontos ao final do Grupo X, o desempate considera apenas os jogos disputados nessa fase. Os critérios, nesta ordem, são:

número de vitórias; saldo de gols; gols marcados; confronto direto; menor número de cartões — com cada cartão vermelho valendo o equivalente a três amarelos.

Persistindo a igualdade, o rebaixamento do Campeonato Carioca seria definido por sorteio na sede da federação.

