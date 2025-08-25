São Paulo sofre transfer ban na Fifa por dívida

O São Paulo sofreu um transfer ban na Fifa nesta segunda-feira (25). O registro foi feito no site de consultas da entidade.

Segundo informado pelo jornalista Gabriel Sá e confirmado pelo Lance!, a punição se deve ao atraso pelas parcelas da contratação de Damián Bobadilla com o Cerro Porteño, ex-equipe do jogador. Para resolver o problema e poder registrar novos jogadores, o São Paulo está buscando um novo acordo para quitar as parcelas, regularizar a situação e a sanção ser retirada.

De acordo com a punição do transfer ban, mantida no momento, são três janela sem poder contratar. A intenção é que seja resolvido o mais rápido possível.

O São Paulo havia travado sua busca por reforços após trazer Rafael Tolói e Maílton. Agora, se preocupa com o ataque. André Silva passa por exames com suspeita de lesão no joelho. A reportagem confirmou que ainda não há um laudo completo. Dependendo do caso, pode ser caminho buscar no mercado.

Com a retirada da punição e o acerto, um novo movimento do São Paulo deve começar no mercado.

Bobadilla é um dos destaques de Hernán Crespo

Desde a chegada de Crespo, Bobadilla tem atuado com mais espaço. O paraguaio tem se adaptado ao sistema proposto pelo treinador argentino.

Além de gols marcados, também tem influenciado bastante no ataque. Um dos exemplos foi no jogo de domingo (24), na assistência dada a Marcos Antônio.