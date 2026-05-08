Despedida de Hulk do Atlético-MG: Confira detalhes da cerimônia na Arena MRV

O torcedor do Atlético terá neste domingo a última oportunidade de se despedir de Hulk. Ídolo do clube, o atacante foi anunciado como novo reforço do Fluminense na última terça-feira (8) e receberá homenagens antes da partida contra o Botafogo, na Arena MRV.

O torcedor do Atlético terá neste domingo a última oportunidade de se despedir de Hulk. Ídolo do clube, o atacante foi anunciado como novo reforço do Fluminense na última terça-feira (8) e receberá homenagens antes da partida contra o Botafogo, na Arena MRV.

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O confronto está marcado para as 16h, mas, antes da bola rolar, o Atlético e a patrocinadora máster do clube, a H2Bet, promoverão uma série de ações especiais em homenagem ao camisa 7.

Nos telões da Arena MRV, serão exibidos gols, lances e momentos marcantes da trajetória de Hulk com a camisa alvinegra, relembrando os títulos e conquistas do atacante pelo Galo. Além disso, o clube fará homenagens no gramado, com entrega de lembranças ao jogador. Na sequência, Hulk fará um discurso de despedida para a torcida atleticana.

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A H2Bet também preparou ações para os torcedores presentes no estádio. Serão distribuídas faixas com mensagens em homenagem à trajetória do atacante no clube, enquanto um mosaico 3D será exibido nas arquibancadas da Arena MRV. A patrocinadora ainda realizará ativações especiais para a torcida na esplanada do estádio antes da partida.

Despedida de Hulk do Atlético (reprodução Atlético)

Ingressos para Atlético x Botafogo

Segundo parcial divulgada pelo Atlético no fim dessa quinta-feira (8) cerca de 16 mil atleticanos já confirmaram presença para a partida contra o Botafogo. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena MRV, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Os torcedores que ainda não garantiram presença e desejam se despedir do ídolo alvinegro, além de acompanhar a partida, ainda podem adquirir ingressos com preços promocionais. As entradas custam a partir de R$ 29,90 no setor Inter Norte e R$ 35,00 no Inter Sul para sócios do programa Galo Na Veia, incluindo a modalidade gratuita GNV da Massa. Clique aqui para comprar ingressos de Atlético x Botafogo.

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